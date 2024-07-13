РИА Новости: захватчик заложников в ростовском СИЗО обвиняется в участии в ИГ*

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Против Малика Гандалоева возбуждено два уголовных дела, пишут СМИ
Против Малика Гандалоева возбуждено два уголовных дела, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Один из террористов, который захватил в заложники сотрудников ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу, связанном с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

«В 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым, находясь в Астрахани, купил элементы для изготовления взрывного устройства (СВУ). После этого они приехали в Ингушетию, записав видео, в которых давали присягу на верность амиру ИГИЛ», — рассказал источник. Таким образом, против Гандалоева возбуждено два уголовных дела: за участие в ИГИЛ и за захват заложников и попытку побега из СИЗО. Первое дело рассматривается с марта 2024 года, отметил информатор.

По данным следствия, в период с февраля по март 2023 года Гандалоев вместе со своим братом и знакомым изготовили СВУ и взрывчатку. Они планировали использовать эти средства в будущем по указаниям руководства ИГ. В конце марта этого же года их задержали правоохранительные органы.

Ранее группа заключенных попыталась сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они взяли в заложники сотрудников изолятора, а на их головах были флаги ИГИЛ. Их план по побегу не удался. После служебного расследования были уволены 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО, передает Pravda.ru.

*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ 

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Один из террористов, который захватил в заложники сотрудников ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу, связанном с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах. «В 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым, находясь в Астрахани, купил элементы для изготовления взрывного устройства (СВУ). После этого они приехали в Ингушетию, записав видео, в которых давали присягу на верность амиру ИГИЛ», — рассказал источник. Таким образом, против Гандалоева возбуждено два уголовных дела: за участие в ИГИЛ и за захват заложников и попытку побега из СИЗО. Первое дело рассматривается с марта 2024 года, отметил информатор. По данным следствия, в период с февраля по март 2023 года Гандалоев вместе со своим братом и знакомым изготовили СВУ и взрывчатку. Они планировали использовать эти средства в будущем по указаниям руководства ИГ. В конце марта этого же года их задержали правоохранительные органы. Ранее группа заключенных попыталась сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они взяли в заложники сотрудников изолятора, а на их головах были флаги ИГИЛ. Их план по побегу не удался. После служебного расследования были уволены 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО, передает Pravda.ru. *ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ 
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