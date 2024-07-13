РИА Новости: захватчик заложников в ростовском СИЗО обвиняется в участии в ИГ*

Один из террористов, который захватил в заложники сотрудников ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу, связанном с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.
«В 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым, находясь в Астрахани, купил элементы для изготовления взрывного устройства (СВУ). После этого они приехали в Ингушетию, записав видео, в которых давали присягу на верность амиру ИГИЛ», — рассказал источник. Таким образом, против Гандалоева возбуждено два уголовных дела: за участие в ИГИЛ и за захват заложников и попытку побега из СИЗО. Первое дело рассматривается с марта 2024 года, отметил информатор.
По данным следствия, в период с февраля по март 2023 года Гандалоев вместе со своим братом и знакомым изготовили СВУ и взрывчатку. Они планировали использовать эти средства в будущем по указаниям руководства ИГ. В конце марта этого же года их задержали правоохранительные органы.
Ранее группа заключенных попыталась сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они взяли в заложники сотрудников изолятора, а на их головах были флаги ИГИЛ. Их план по побегу не удался. После служебного расследования были уволены 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО, передает Pravda.ru.
*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ
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