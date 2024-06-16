Shot раскрыл, как флаг ИГ* был передан в СИЗО Ростова

Флаг террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в СИЗО в Ростове-на-Дону под видом полотенец. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Флаг запрещенной в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник, передает Shot. По данным канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.
Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги. В учреждении ведутся обыски.
*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.