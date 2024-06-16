Shot раскрыл, как флаг ИГ* был передан в СИЗО Ростова

Shot: флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО передали под видом полотенец

17 июня 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Повязки, которые были на головах террористов, предположительно, передали в ростовское СИЗО-1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Флаг террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в СИЗО в Ростове-на-Дону под видом полотенец. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Флаг запрещенной в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник, передает Shot. По данным канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги. В учреждении ведутся обыски. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Флаг террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в СИЗО в Ростове-на-Дону под видом полотенец. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Флаг запрещенной в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник, передает Shot. По данным канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги. В учреждении ведутся обыски. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ