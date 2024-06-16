16 июня 2024

Shot раскрыл, как флаг ИГ* был передан в СИЗО Ростова

Shot: флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО передали под видом полотенец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед, хусит
Повязки, которые были на головах террористов, предположительно, передали в ростовское СИЗО-1 Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Флаг террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в СИЗО в Ростове-на-Дону под видом полотенец. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Флаг запрещенной в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник, передает Shot. По данным канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.

Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги. В учреждении ведутся обыски.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Флаг террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в СИЗО в Ростове-на-Дону под видом полотенец. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Флаг запрещенной в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник, передает Shot. По данным канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Ранее заключенные пытались сбежать из СИЗО. Во время освободительной операции обвиняемые в подготовке теракта в КЧР были ликвидированы. ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги. В учреждении ведутся обыски. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...