Врач назвала количество алкоголя, которое убивает женское либидо

Врач Илюхина: полторы бутылки вина в неделю негативно влияют на женское либидо

13 июля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

На сексуальное желание у женщин негативно влияют как физические, так и психологические факторы, считает гинеколог Татьяна Илюхина Фото: Александр Елизаров © URA.RU На либидо у женщин негативно влияют не только физические, но и психологические факторы. В частности стресс, заболевание и употребление алкоголя убивают женское либидо. Так, полторы бутылки вина в неделю могут оказать пагубное влияние на сексуальное желание, сообщила гинеколог Татьяна Илюхина. «Мощным разрушителем сексуального желания является алкоголь. Илюхина уточнила, что полторы бутылки вина в неделю буквально убивают тягу к сексу», — пишет « Лента.ру » со ссылкой на telegram-канал врача. По словам Илюхиной, большинство женщин, столкнувшихся с низким либидо, считают, что причина в гормонах, но чаще всего сексуальное желание пропадает из-за психологических факторов. Конфликты с партнером, отсутствие доверия и разнообразия в интимной жизни, а также стресс и депрессия могут привести к потере интереса к сексу. Врач также указала на лекарства, способные уменьшать либидо: бета-блокаторы, антидепрессанты, противоэпилептические и противозачаточные препараты. Кроме того, хронические заболевания, такие как диабет, ишемическая болезнь сердца и другие, а также боль при половом акте, которая может появляться из-за врожденных аномалий, хронического воспаления половых путей или эндометриоза, тоже могут снижать сексуальное желание. Помимо этого, Илюхина отметила, что изменения либидо могут быть связаны с естественными физиологическими процессами. Так, желание секса часто пропадает во время менопаузы, беременности и периода лактации. Ранее врач-уролог развеял популярный миф о безопасном сексе. Александр Лубенников рассказал, что презервативы не дают стопроцентную гарантию защиты от заболеваний, передающихся половым путем. По словам врача, существует лишь один способ полностью защититься от венерических болезней — отказ от интимной близости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На либидо у женщин негативно влияют не только физические, но и психологические факторы. В частности стресс, заболевание и употребление алкоголя убивают женское либидо. Так, полторы бутылки вина в неделю могут оказать пагубное влияние на сексуальное желание, сообщила гинеколог Татьяна Илюхина. «Мощным разрушителем сексуального желания является алкоголь. Илюхина уточнила, что полторы бутылки вина в неделю буквально убивают тягу к сексу», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал врача. По словам Илюхиной, большинство женщин, столкнувшихся с низким либидо, считают, что причина в гормонах, но чаще всего сексуальное желание пропадает из-за психологических факторов. Конфликты с партнером, отсутствие доверия и разнообразия в интимной жизни, а также стресс и депрессия могут привести к потере интереса к сексу. Врач также указала на лекарства, способные уменьшать либидо: бета-блокаторы, антидепрессанты, противоэпилептические и противозачаточные препараты. Кроме того, хронические заболевания, такие как диабет, ишемическая болезнь сердца и другие, а также боль при половом акте, которая может появляться из-за врожденных аномалий, хронического воспаления половых путей или эндометриоза, тоже могут снижать сексуальное желание. Помимо этого, Илюхина отметила, что изменения либидо могут быть связаны с естественными физиологическими процессами. Так, желание секса часто пропадает во время менопаузы, беременности и периода лактации. Ранее врач-уролог развеял популярный миф о безопасном сексе. Александр Лубенников рассказал, что презервативы не дают стопроцентную гарантию защиты от заболеваний, передающихся половым путем. По словам врача, существует лишь один способ полностью защититься от венерических болезней — отказ от интимной близости.