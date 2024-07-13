Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы

13 июля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в пригороде украинской Полтавы Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пригороде украинской Полтавы на военном объекте возле аэродрома произошел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. «Сопротивление сообщает, что в 0.40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», — рассказал Лебедев РИА Новости. Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома были направлены машины скорой помощи. Территория огорожена блокпостами, поэтому выяснить подробности не удалось, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пригороде украинской Полтавы на военном объекте возле аэродрома произошел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. «Сопротивление сообщает, что в 0.40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», — рассказал Лебедев РИА Новости. Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома были направлены машины скорой помощи. Территория огорожена блокпостами, поэтому выяснить подробности не удалось, уточнил он.