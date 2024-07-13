Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы

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Взрыв произошел в пригороде украинской Полтавы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В пригороде украинской Полтавы на военном объекте возле аэродрома произошел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Сопротивление сообщает, что в 0.40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», — рассказал Лебедев РИА Новости. Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома были направлены машины скорой помощи. Территория огорожена блокпостами, поэтому выяснить подробности не удалось, уточнил он.

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В пригороде украинской Полтавы на военном объекте возле аэродрома произошел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. «Сопротивление сообщает, что в 0.40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», — рассказал Лебедев РИА Новости. Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома были направлены машины скорой помощи. Территория огорожена блокпостами, поэтому выяснить подробности не удалось, уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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