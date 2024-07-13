Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы

Взрыв произошел в пригороде украинской Полтавы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В пригороде украинской Полтавы на военном объекте возле аэродрома произошел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Сопротивление сообщает, что в 0.40 (совпадает с мск) со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв», — рассказал Лебедев РИА Новости. Спустя 20 минут после взрыва в сторону аэродрома были направлены машины скорой помощи. Территория огорожена блокпостами, поэтому выяснить подробности не удалось, уточнил он.
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