Семья, реформа Конституции и СВО: Кремль впервые за шесть лет обновил биографию Путина

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Победа на президентских выборах в 2018 году
Раньше биография заканчивалась 2017 годом. Тогда Путин посетил завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где и объявил о планах баллотироваться на пост президента. Дополненная биография начинается с победы на выборах в 2018 году и подписанием указа о национальных целях РФ до 2024 года.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству», — так Владимир Путин обратился к народу во время инаугурации 7 мая.
В тот же день президент подписал указ, определяющий национальные цели и стратегические задачи страны до 2024 года. Среди них: увеличение численности населения, улучшение здоровья граждан с целью повышения продолжительности жизни до 78 лет, сокращение уровня бедности вдвое, активное внедрение цифровых технологий и обеспечение экономического роста, превышающего мировые показатели и вхождение России войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Долгожданное открытие Крымского моста
В мае 2018 года Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, проехав за рулем во главе колонны строительной техники. Это событие стало знаковым моментом в истории строительства переправы, связывающей Крым с остальной частью России. Строительство моста началось еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ.
Крымский мост, самый длинный в России и Европе, имеет протяженность 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, пролегает через пятикилометровую дамбу и остров Тузла, пересекает Керченский пролив и достигает крымского берега.
С момента открытия и в течение первого года эксплуатации мост стал ключевой транспортной артерией: по нему проехали 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Крымский мост не только символизирует объединение регионов, но и служит важным экономическим рычагом для развития Крыма. В декабре 2019 года состоялось открытие железнодорожной части моста, что стало очередным значимым этапом в укреплении связей полуострова с материковой частью страны.
Впервые за историю России в стране прошел Чемпионат мира по футболу
С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу и 32 национальные команды-участницы. Матчи турнира развернулись на 12 стадионах в 11 городах страны.
В день закрытия чемпионата Путин выразил удовлетворение проведенным мероприятием. «Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату, и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола», — заявил президент РФ. Он также отметил позитивное влияние чемпионата на восприятие России иностранными болельщиками, которые смогли ближе познакомиться с российской культурой и народом.
Согласно информации от Пограничной службы ФСБ России, во время чемпионата страну посетили свыше 633 тысяч иностранных граждан, используя специально введенные «паспорта болельщиков». Это событие стало не только спортивным праздником, но и значительным культурным обменом, позволяющим миллионам людей по-новому увидеть Россию.
Борьба с коронавирусом и создание вакцины
Во время пандемии коронавируса, 25 марта 2020 года, Путин обратился к нации, акцентируя внимание на необходимости соблюдения дисциплины для предотвращения распространения COVID-19 и анонсировал экономические меры поддержки.
«Мы должны сделать все возможное для защиты жизни и здоровья граждан», — подчеркнул глава государства, объявляя о введении мер поддержки бизнеса и семей. В тот же день было принято решение о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, чтобы минимизировать риски для здоровья людей.
В августе того же года глава страны сообщил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которая стала первой в мире вакциной против COVID-19. Весной 2024 года Владимир Путин на встрече с правительством отметил, что Россия успешно справилась с вызовами пандемии.
Изменения в Конституции
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стало ключевым событием 2020 года. В результате референдума в главный документ страны были внесены значительные изменения. В Конституции были закреплены институты брака и семьи, защита исторической правды и будущего страны, верховенство российского права, закрепление роли Госсовета, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации.
Начало спецоперации на Украине
Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года, аргументируя это защитой населения от преследований и геноцида со стороны Украины. В сентябре 2022 года после освобождения были проведены референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба. Тысячелетняя история», — сказал Владимир Путин.
Выборы в 2024 году
В декабре 2023 года Путин заявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, и в марте 2024 года он был вновь избран на этот пост. В своей инаугурационной речи он подчеркнул необходимость устойчивости и независимости России в меняющемся мире.
В день инаугурации глава государства подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», задающий стратегические направления развития страны на долгосрочную перспективу.
«Нам важно помнить уроки истории. Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны», — обратился тогда Путин к нации.
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