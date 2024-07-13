Семья, реформа Конституции и СВО: Кремль впервые за шесть лет обновил биографию Путина

Кремль впервые за шесть лет обновил биографию Владимира Путина

13 июля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

На официальном сайте Кремля впервые за шесть лет обновилась биография президента РФ Владимира Путина. В нее добавлены разделы про открытие Крымского моста, Чемпионат мира по футболу, пандемию коронавируса, создание вакцины, начало спецоперации, а также изменения в Конституции. Все подробности — в материале URA.RU. Победа на выборах в 2018 году Открытие Крымского моста Чемпионат мира по футболу Пандемия коронавируса Изменения в Конституции Начало спецоперации Выборы 2024 года Раньше биография заканчивалась 2017 годом. Тогда Путин посетил завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где и объявил о планах баллотироваться на пост президента. Дополненная биография начинается с победы на выборах в 2018 году и подписанием указа о национальных целях РФ до 2024 года. В тот же день президент подписал указ, определяющий национальные цели и стратегические задачи страны до 2024 года. Среди них: увеличение численности населения, улучшение здоровья граждан с целью повышения продолжительности жизни до 78 лет, сокращение уровня бедности вдвое, активное внедрение цифровых технологий и обеспечение экономического роста, превышающего мировые показатели и вхождение России войти в пятерку крупнейших экономик мира. Вернуться к навигатору В мае 2018 года Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, проехав за рулем во главе колонны строительной техники. Это событие стало знаковым моментом в истории строительства переправы, связывающей Крым с остальной частью России. Строительство моста началось еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ. Крымский мост, самый длинный в России и Европе, имеет протяженность 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, пролегает через пятикилометровую дамбу и остров Тузла, пересекает Керченский пролив и достигает крымского берега. С момента открытия и в течение первого года эксплуатации мост стал ключевой транспортной артерией: по нему проехали 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Крымский мост не только символизирует объединение регионов, но и служит важным экономическим рычагом для развития Крыма. В декабре 2019 года состоялось открытие железнодорожной части моста, что стало очередным значимым этапом в укреплении связей полуострова с материковой частью страны. Вернуться к навигатору С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу и 32 национальные команды-участницы. Матчи турнира развернулись на 12 стадионах в 11 городах страны. Согласно информации от Пограничной службы ФСБ России, во время чемпионата страну посетили свыше 633 тысяч иностранных граждан, используя специально введенные «паспорта болельщиков». Это событие стало не только спортивным праздником, но и значительным культурным обменом, позволяющим миллионам людей по-новому увидеть Россию. Вернуться к навигатору Во время пандемии коронавируса, 25 марта 2020 года, Путин обратился к нации, акцентируя внимание на необходимости соблюдения дисциплины для предотвращения распространения COVID-19 и анонсировал экономические меры поддержки. В августе того же года глава страны сообщил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которая стала первой в мире вакциной против COVID-19. Весной 2024 года Владимир Путин на встрече с правительством отметил, что Россия успешно справилась с вызовами пандемии. Вернуться к навигатору Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стало ключевым событием 2020 года. В результате референдума в главный документ страны были внесены значительные изменения. В Конституции были закреплены институты брака и семьи, защита исторической правды и будущего страны, верховенство российского права, закрепление роли Госсовета, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации. Вернуться к навигатору Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года, аргументируя это защитой населения от преследований и геноцида со стороны Украины. В сентябре 2022 года после освобождения были проведены референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вернуться к навигатору В декабре 2023 года Путин заявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, и в марте 2024 года он был вновь избран на этот пост. В своей инаугурационной речи он подчеркнул необходимость устойчивости и независимости России в меняющемся мире. В день инаугурации глава государства подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», задающий стратегические направления развития страны на долгосрочную перспективу. Вернуться к навигатору