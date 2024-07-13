Семья, реформа Конституции и СВО: Кремль впервые за шесть лет обновил биографию Путина

Кремль впервые за шесть лет обновил биографию Владимира Путина
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В биографии Владимира Путина были добавлены новые разделы Фото:

На официальном сайте Кремля впервые за шесть лет обновилась биография президента РФ Владимира Путина. В нее добавлены разделы про открытие Крымского моста, Чемпионат мира по футболу, пандемию коронавируса, создание вакцины, начало спецоперации, а также изменения в Конституции. Все подробности — в материале URA.RU.

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Победа на выборах в 2018 году

Открытие Крымского моста

Чемпионат мира по футболу

Пандемия коронавируса

Изменения в Конституции

Начало спецоперации

Выборы 2024 года

Победа на президентских выборах в 2018 году

Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце: фото
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце
Фото:

Раньше биография заканчивалась 2017 годом. Тогда Путин посетил завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где и объявил о планах баллотироваться на пост президента. Дополненная биография начинается с победы на выборах в 2018 году и подписанием указа о национальных целях РФ до 2024 года.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству», — так Владимир Путин обратился к народу во время инаугурации 7 мая.

В тот же день президент подписал указ, определяющий национальные цели и стратегические задачи страны до 2024 года. Среди них: увеличение численности населения, улучшение здоровья граждан с целью повышения продолжительности жизни до 78 лет, сокращение уровня бедности вдвое, активное внедрение цифровых технологий и обеспечение экономического роста, превышающего мировые показатели и вхождение России войти в пятерку крупнейших экономик мира.

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Долгожданное открытие Крымского моста

Президент проехал за рулем головной машины в колонне строительной техники во время открытие Крымского моста: фото
Президент проехал за рулем головной машины в колонне строительной техники во время открытия Крымского моста
Фото:

В мае 2018 года Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, проехав за рулем во главе колонны строительной техники. Это событие стало знаковым моментом в истории строительства переправы, связывающей Крым с остальной частью России. Строительство моста началось еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ.

Крымский мост, самый длинный в России и Европе, имеет протяженность 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, пролегает через пятикилометровую дамбу и остров Тузла, пересекает Керченский пролив и достигает крымского берега.

С момента открытия и в течение первого года эксплуатации мост стал ключевой транспортной артерией: по нему проехали 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Крымский мост не только символизирует объединение регионов, но и служит важным экономическим рычагом для развития Крыма. В декабре 2019 года состоялось открытие железнодорожной части моста, что стало очередным значимым этапом в укреплении связей полуострова с материковой частью страны.

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Впервые за историю России в стране прошел Чемпионат мира по футболу

Глава РФ на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года: фото
Глава РФ на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года
Фото:

С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу и 32 национальные команды-участницы. Матчи турнира развернулись на 12 стадионах в 11 городах страны.

В день закрытия чемпионата Путин выразил удовлетворение проведенным мероприятием. «Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату, и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола», — заявил президент РФ. Он также отметил позитивное влияние чемпионата на восприятие России иностранными болельщиками, которые смогли ближе познакомиться с российской культурой и народом.

Согласно информации от Пограничной службы ФСБ России, во время чемпионата страну посетили свыше 633 тысяч иностранных граждан, используя специально введенные «паспорта болельщиков». Это событие стало не только спортивным праздником, но и значительным культурным обменом, позволяющим миллионам людей по-новому увидеть Россию.

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Борьба с коронавирусом и создание вакцины

Путин осматривает больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус: фото
Путин осматривает больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус
Фото:

Во время пандемии коронавируса, 25 марта 2020 года, Путин обратился к нации, акцентируя внимание на необходимости соблюдения дисциплины для предотвращения распространения COVID-19 и анонсировал экономические меры поддержки.

«Мы должны сделать все возможное для защиты жизни и здоровья граждан», — подчеркнул глава государства, объявляя о введении мер поддержки бизнеса и семей. В тот же день было принято решение о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, чтобы минимизировать риски для здоровья людей.

В августе того же года глава страны сообщил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которая стала первой в мире вакциной против COVID-19. Весной 2024 года Владимир Путин на встрече с правительством отметил, что Россия успешно справилась с вызовами пандемии.

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Изменения в Конституции

Глава РФ во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук: фото
Глава РФ во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук
Фото:

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стало ключевым событием 2020 года. В результате референдума в главный документ страны были внесены значительные изменения. В Конституции были закреплены институты брака и семьи, защита исторической правды и будущего страны, верховенство российского права, закрепление роли Госсовета, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации.

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Начало спецоперации на Украине

Обращение президента России о начале специальной военной операции: фото
Обращение президента России о начале специальной военной операции
Фото:

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года, аргументируя это защитой населения от преследований и геноцида со стороны Украины. В сентябре 2022 года после освобождения были проведены референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба. Тысячелетняя история», — сказал Владимир Путин.

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Выборы в 2024 году

Путин на инаугурации в должность президента РФ: фото
Путин на инаугурации в должность президента РФ
Фото:

В декабре 2023 года Путин заявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, и в марте 2024 года он был вновь избран на этот пост. В своей инаугурационной речи он подчеркнул необходимость устойчивости и независимости России в меняющемся мире.

В день инаугурации глава государства подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», задающий стратегические направления развития страны на долгосрочную перспективу.

«Нам важно помнить уроки истории. Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны», — обратился тогда Путин к нации.

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На официальном сайте Кремля впервые за шесть лет обновилась биография президента РФ Владимира Путина. В нее добавлены разделы про открытие Крымского моста, Чемпионат мира по футболу, пандемию коронавируса, создание вакцины, начало спецоперации, а также изменения в Конституции. Все подробности — в материале URA.RU. Победа на выборах в 2018 году Открытие Крымского моста Чемпионат мира по футболу Пандемия коронавируса Изменения в Конституции Начало спецоперации Выборы 2024 года Раньше биография заканчивалась 2017 годом. Тогда Путин посетил завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где и объявил о планах баллотироваться на пост президента. Дополненная биография начинается с победы на выборах в 2018 году и подписанием указа о национальных целях РФ до 2024 года. В тот же день президент подписал указ, определяющий национальные цели и стратегические задачи страны до 2024 года. Среди них: увеличение численности населения, улучшение здоровья граждан с целью повышения продолжительности жизни до 78 лет, сокращение уровня бедности вдвое, активное внедрение цифровых технологий и обеспечение экономического роста, превышающего мировые показатели и вхождение России войти в пятерку крупнейших экономик мира. Вернуться к навигатору В мае 2018 года Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, проехав за рулем во главе колонны строительной техники. Это событие стало знаковым моментом в истории строительства переправы, связывающей Крым с остальной частью России. Строительство моста началось еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ. Крымский мост, самый длинный в России и Европе, имеет протяженность 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, пролегает через пятикилометровую дамбу и остров Тузла, пересекает Керченский пролив и достигает крымского берега. С момента открытия и в течение первого года эксплуатации мост стал ключевой транспортной артерией: по нему проехали 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Крымский мост не только символизирует объединение регионов, но и служит важным экономическим рычагом для развития Крыма. В декабре 2019 года состоялось открытие железнодорожной части моста, что стало очередным значимым этапом в укреплении связей полуострова с материковой частью страны. Вернуться к навигатору С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу и 32 национальные команды-участницы. Матчи турнира развернулись на 12 стадионах в 11 городах страны. Согласно информации от Пограничной службы ФСБ России, во время чемпионата страну посетили свыше 633 тысяч иностранных граждан, используя специально введенные «паспорта болельщиков». Это событие стало не только спортивным праздником, но и значительным культурным обменом, позволяющим миллионам людей по-новому увидеть Россию. Вернуться к навигатору Во время пандемии коронавируса, 25 марта 2020 года, Путин обратился к нации, акцентируя внимание на необходимости соблюдения дисциплины для предотвращения распространения COVID-19 и анонсировал экономические меры поддержки. В августе того же года глава страны сообщил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которая стала первой в мире вакциной против COVID-19. Весной 2024 года Владимир Путин на встрече с правительством отметил, что Россия успешно справилась с вызовами пандемии. Вернуться к навигатору Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стало ключевым событием 2020 года. В результате референдума в главный документ страны были внесены значительные изменения. В Конституции были закреплены институты брака и семьи, защита исторической правды и будущего страны, верховенство российского права, закрепление роли Госсовета, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации. Вернуться к навигатору Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года, аргументируя это защитой населения от преследований и геноцида со стороны Украины. В сентябре 2022 года после освобождения были проведены референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вернуться к навигатору В декабре 2023 года Путин заявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок, и в марте 2024 года он был вновь избран на этот пост. В своей инаугурационной речи он подчеркнул необходимость устойчивости и независимости России в меняющемся мире. В день инаугурации глава государства подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», задающий стратегические направления развития страны на долгосрочную перспективу. Вернуться к навигатору
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