112: летевший из Нижневартовска Sukhoi Superjet-100 идет на аварийную посадку

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Самолет направлялся в Минеральные Воды Фото:

Самолет Sukhoi Superjet-100, который летел из Нижневартовска в Минеральные Воды, идет на аварийную посадку. Об этом сообщает telegram-канал 112. На борту — 103 человека.

«Самолет Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — сообщил источник. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека.

В пятницу другой Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа».

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Самолет Sukhoi Superjet-100, который летел из Нижневартовска в Минеральные Воды, идет на аварийную посадку. Об этом сообщает telegram-канал 112. На борту — 103 человека. «Самолет Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — сообщил источник. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека. В пятницу другой Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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