112: летевший из Нижневартовска Sukhoi Superjet-100 идет на аварийную посадку

13 июля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Самолет направлялся в Минеральные Воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Sukhoi Superjet-100, который летел из Нижневартовска в Минеральные Воды, идет на аварийную посадку. Об этом сообщает telegram-канал 112. На борту — 103 человека. «Самолет Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — сообщил источник. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека. В пятницу другой Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Sukhoi Superjet-100, который летел из Нижневартовска в Минеральные Воды, идет на аварийную посадку. Об этом сообщает telegram-канал 112. На борту — 103 человека. «Самолет Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — сообщил источник. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека. В пятницу другой Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту пассажирского судна находились два пилота и штурман. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпромавиа».