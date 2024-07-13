Стало известно, сколько могут продлиться поиски на месте крушения Superjet

Экстренные службы, вероятнее всего, будут работать еще два дня на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом сообщили представители служб, ссылаясь на опыт работы с подобными авиакатастрофами.
«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня», — сообщил представитель экстренных служб РИА Новости. Поиски на месте авиакатастрофы начались вчера, 12 июля, в день падения Superjet.
В сети уже появилось видео работы следователей на месте крушения Superjet. А черные ящики с самолета были доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.
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