Стало известно, сколько могут продлиться поиски на месте крушения Superjet

РИАН: поиски на месте падения Superjet могут продлиться еще два дня

Поиски на месте крушения Superjet начались 12 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Экстренные службы, вероятнее всего, будут работать еще два дня на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом сообщили представители служб, ссылаясь на опыт работы с подобными авиакатастрофами.

«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня», — сообщил представитель экстренных служб РИА Новости. Поиски на месте авиакатастрофы начались вчера, 12 июля, в день падения Superjet.

В сети уже появилось видео работы следователей на месте крушения Superjet. А черные ящики с самолета были доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.