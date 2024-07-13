Черные ящики с Superjet-100 доставлены в лабораторию МАК

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В результате падения Superjet пострадали черные ящики, сообщил источник Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает источник.

«Самописцы пригодны к расшифровке», — рассказал источник, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что комиссия МАК начнет расшифровку черных ящиков в понедельник, 15 июля. Также источник уточнил, что в результате крушения Superjet черные ящики пострадали.

Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье 12 июля. Погибло три человека — члены экипажа. В тот же день были найдены бортовые самописцы. Позже правоохранительные органы сообщили, что информацию с черных ящиков удастся расшифровать.

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Бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает источник. «Самописцы пригодны к расшифровке», — рассказал источник, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что комиссия МАК начнет расшифровку черных ящиков в понедельник, 15 июля. Также источник уточнил, что в результате крушения Superjet черные ящики пострадали. Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье 12 июля. Погибло три человека — члены экипажа. В тот же день были найдены бортовые самописцы. Позже правоохранительные органы сообщили, что информацию с черных ящиков удастся расшифровать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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