Черные ящики с Superjet-100 доставлены в лабораторию МАК

13 июля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

В результате падения Superjet пострадали черные ящики, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает источник. «Самописцы пригодны к расшифровке», — рассказал источник, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что комиссия МАК начнет расшифровку черных ящиков в понедельник, 15 июля. Также источник уточнил, что в результате крушения Superjet черные ящики пострадали. Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье 12 июля. Погибло три человека — члены экипажа. В тот же день были найдены бортовые самописцы. Позже правоохранительные органы сообщили, что информацию с черных ящиков удастся расшифровать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 доставлены в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает источник. «Самописцы пригодны к расшифровке», — рассказал источник, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что комиссия МАК начнет расшифровку черных ящиков в понедельник, 15 июля. Также источник уточнил, что в результате крушения Superjet черные ящики пострадали. Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье 12 июля. Погибло три человека — члены экипажа. В тот же день были найдены бортовые самописцы. Позже правоохранительные органы сообщили, что информацию с черных ящиков удастся расшифровать.