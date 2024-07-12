12 июля 2024

К поискам пропавшего челябинского подростка с ДЦП присоединились страйкболисты

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Четвертый день поиска подростка в Челябинской области, волонтеры поисковики
В Челябинской области уже неделю продолжаются поиски пропавшего подростка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

К поискам пропавшего в Еткульском районе Челябинской области 14-летнего мальчика с ДЦП подключились страйкболисты. Прибывшие участники командных военно-тактических игр были заняты обследованием местности на протяжении нескольких дней.

«К розыску присоединяются самые разные люди. Например, в течение последних двух дней на поиск выходили команды страйкболистов Н.О.Ч., 105 квартал и полигон Рейд», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики отметили, что 12 июля в работах участвовали более 300 человек. Волонтеры продолжают ее совместно с сотрудниками полиции, МЧС, следственного комитета и неравнодушными местными жителями.

Ранее замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов.

Арслан Мохаммади исчез 6 июля 2024 года. Мальчик пропал в поселке Бектыш Еткульского района, когда поехал с семьей за грибами. Ребенок, страдающий ДЦП, имеет еще несколько серьезных заболеваний.

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К поискам пропавшего в Еткульском районе Челябинской области 14-летнего мальчика с ДЦП подключились страйкболисты. Прибывшие участники командных военно-тактических игр были заняты обследованием местности на протяжении нескольких дней. «К розыску присоединяются самые разные люди. Например, в течение последних двух дней на поиск выходили команды страйкболистов Н.О.Ч., 105 квартал и полигон Рейд», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отметили, что 12 июля в работах участвовали более 300 человек. Волонтеры продолжают ее совместно с сотрудниками полиции, МЧС, следственного комитета и неравнодушными местными жителями. Ранее замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов. Арслан Мохаммади исчез 6 июля 2024 года. Мальчик пропал в поселке Бектыш Еткульского района, когда поехал с семьей за грибами. Ребенок, страдающий ДЦП, имеет еще несколько серьезных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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