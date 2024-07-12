К поискам пропавшего челябинского подростка с ДЦП присоединились страйкболисты

К поискам пропавшего в Еткульском районе Челябинской области 14-летнего мальчика с ДЦП подключились страйкболисты. Прибывшие участники командных военно-тактических игр были заняты обследованием местности на протяжении нескольких дней.
«К розыску присоединяются самые разные люди. Например, в течение последних двух дней на поиск выходили команды страйкболистов Н.О.Ч., 105 квартал и полигон Рейд», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Поисковики отметили, что 12 июля в работах участвовали более 300 человек. Волонтеры продолжают ее совместно с сотрудниками полиции, МЧС, следственного комитета и неравнодушными местными жителями.
Ранее замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов.
Арслан Мохаммади исчез 6 июля 2024 года. Мальчик пропал в поселке Бектыш Еткульского района, когда поехал с семьей за грибами. Ребенок, страдающий ДЦП, имеет еще несколько серьезных заболеваний.
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