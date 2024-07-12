В роддоме ХМАО поставлен новый рекорд

В Центре охраны материнства и детства Сургута (ХМАО) за сутки с 12 по 13 июля родилось рекордное количество детей — 25 мальчиков и 14 девочек. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.
«В Центре охраны материнства и детства установили рекорды по количеству родов и детей! За сутки с 08:00 12 июля по 08:00 13 июля врачи приняли 38 родов, из них в семи случаях родоразрешение проходило с помощью кесарева сечения. За день на свет появились 25 мальчиков и 14 девочек», — сообщила главврач.
За прошедшие сутки самый большой малыш, появившийся на свет, весил 4370 грамм, а самый маленький — 2480 граммов. Врач отметила, что в среднем в сутки рождается 20-25 малышей. Рекордной в роддоме стала и прошедшая неделя. За последние семь дней было принято 225 родов. «На свет появились 230 детей, в том числе четыре двойни. По сравнению с прошлыми неделями рост составил 20,5%», — подытожила Белоцерковцева.
Предыдущий рекорд в сургутском роддоме был установлен 26 июня. Тогда на свет появилось 32 малыша. Согласно данным онлайн-портала ЗАГС, новорожденных мальчиков в ХМАО чаще всего называют Мухаммадом. Среди девочек самое популярное имя — София.
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