Звезда футбола Павлюченко оценил шансы «Урала» на возвращение в РПЛ

ФК «Урал» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу, из которой вылетел впервые за 11 лет. Об этом URA.RU заявил экс-футболист клуба и сборной России Роман Павлюченко.
«100% есть [шанс]. Я считаю, „Урал“ претендент номер один — такой клуб со своим стадионом. „Урал“ и первый дивизион [Футбольной национальной лиги] — как-то не ассоциируются. Я уверен, что будет тяжело, потому что там тоже команды, которые хотят выйти. Но по составу, по игре и по всему „Урал“ сегодня, наверное, лучшая команда», — считает футболист.
Клуб из Екатеринбурга покинул РПЛ в начале июня. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!