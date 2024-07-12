12 июля 2024

Звезда футбола Павлюченко оценил шансы «Урала» на возвращение в РПЛ

Футболист Павлюченко: «Урал» вернется в Российскую премьер-лигу
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия Романа Павлюченко по Екатеринбургу, павлюченко роман
Роман Павлюченко играл в «Урале» с 2016-го по 2017 год Фото:

ФК «Урал» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу, из которой вылетел впервые за 11 лет. Об этом URA.RU заявил экс-футболист клуба и сборной России Роман Павлюченко.

«100% есть [шанс]. Я считаю, „Урал“ претендент номер один — такой клуб со своим стадионом. „Урал“ и первый дивизион [Футбольной национальной лиги] — как-то не ассоциируются. Я уверен, что будет тяжело, потому что там тоже команды, которые хотят выйти. Но по составу, по игре и по всему „Урал“ сегодня, наверное, лучшая команда», — считает футболист.

Клуб из Екатеринбурга покинул РПЛ в начале июня. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1.

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ФК «Урал» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу, из которой вылетел впервые за 11 лет. Об этом URA.RU заявил экс-футболист клуба и сборной России Роман Павлюченко. «100% есть [шанс]. Я считаю, „Урал“ претендент номер один — такой клуб со своим стадионом. „Урал“ и первый дивизион [Футбольной национальной лиги] — как-то не ассоциируются. Я уверен, что будет тяжело, потому что там тоже команды, которые хотят выйти. Но по составу, по игре и по всему „Урал“ сегодня, наверное, лучшая команда», — считает футболист. Клуб из Екатеринбурга покинул РПЛ в начале июня. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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