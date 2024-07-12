Футболист Павлюченко дал совет екатеринбуржцам, на кого делать ставки в финале Евро-2024

Футболист Павлюченко: победителем Евро-2024 станет сборная Испании

13 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Роман Павлюченко знаком с игрой англичан — он играл за английский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Евро-2024 Экс-футболист «Урала», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко уверен, что победителем чемпионата Европы по футболу станет сборная Испании. Такими прогнозами нападающий поделился на встрече с поклонниками в Екатеринбурге на Ural Football Fest, передает корреспондент URA.RU. «Я еще до начала чемпионата Европы говорил, что испанцы — номер один, еще когда они попали на Германию: кто останется в этой паре, тот и станет чемпионом Европы. Испанцы прошли. Англия может упереться, играть вторым номером от обороны. Но, скорее всего, так и будет, потому что попробуй, забери мяч у испанцев. Дотянут, может быть, до пенальти. Ну, я мало сомневаюсь. Чувствую, сегодня ставки пойдут, все интересуются. Я еще думаю, что там два-три мяча точно забьют испанцы», — заявил футболист. В финале Евро-2024 сыграют сборные Англии и Испании. Игра пройдет в Берлине (Германия). Посмотреть прямую трансляцию на большом экране екатеринбуржцы смогут в ТРЦ «Мега». Игру вживую будет комментировать звезда спортивных трансляций Артем Шмельков с «Матч ТВ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-футболист «Урала», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко уверен, что победителем чемпионата Европы по футболу станет сборная Испании. Такими прогнозами нападающий поделился на встрече с поклонниками в Екатеринбурге на Ural Football Fest, передает корреспондент URA.RU. «Я еще до начала чемпионата Европы говорил, что испанцы — номер один, еще когда они попали на Германию: кто останется в этой паре, тот и станет чемпионом Европы. Испанцы прошли. Англия может упереться, играть вторым номером от обороны. Но, скорее всего, так и будет, потому что попробуй, забери мяч у испанцев. Дотянут, может быть, до пенальти. Ну, я мало сомневаюсь. Чувствую, сегодня ставки пойдут, все интересуются. Я еще думаю, что там два-три мяча точно забьют испанцы», — заявил футболист. В финале Евро-2024 сыграют сборные Англии и Испании. Игра пройдет в Берлине (Германия). Посмотреть прямую трансляцию на большом экране екатеринбуржцы смогут в ТРЦ «Мега». Игру вживую будет комментировать звезда спортивных трансляций Артем Шмельков с «Матч ТВ».