RT: Отара Кушанашвили выписали из больницы

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Отара Кушанашвили после двух операций выписали из больницы Фото:

Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко.

«Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT. Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль.

Сам журналист отнесся к происшествию позитивно. Он пообещал подписчикам выиграть рак.

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Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко. «Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT. Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль. Сам журналист отнесся к происшествию позитивно. Он пообещал подписчикам выиграть рак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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