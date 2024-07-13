RT: Отара Кушанашвили выписали из больницы

Отара Кушанашвили после двух операций выписали из больницыФото: Елена Никитченко/ТАСС
Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко.
«Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT. Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль.
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Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко. «Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT. Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль. Сам журналист отнесся к происшествию позитивно. Он пообещал подписчикам выиграть рак.