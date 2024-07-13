RT: Отара Кушанашвили выписали из больницы

13 июля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Отара Кушанашвили после двух операций выписали из больницы Фото: Елена Никитченко/ТАСС Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко. «Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT . Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль. Сам журналист отнесся к происшествию позитивно. Он пообещал подписчикам выиграть рак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из больницы. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко. «Кушанашвили выписали из больницы», — передает слова Ладненко RT. Согласно сообщению его племянницы, журналиста госпитализировали в конце июня. Она рассказала, что он перенес две операции, так как у него обнаружили опухоль. Сам журналист отнесся к происшествию позитивно. Он пообещал подписчикам выиграть рак.