12 июля 2024

Мать пропавшего неделю назад под Челябинском мальчика выступила с обращением

Мать пропавшего Арслана Мохаммади предположила, что мальчика могли далеко увезти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб волонтеров-поисковиков подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область), лиза алерт, волонтеры поисковики
Пропавшего в поселке Бектыш мальчика разыскивают уже неделю Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Мать пропавшего 6 июля в Еткульском районе Челябинской области мальчика Татьяна Кожевникова заявила, что его могли далеко увезти. В связи с этим она попросила помощи у жителей соседних регионов.

«Моего мальчика могли куда-то подвозить на дальние расстояния. Мы предполагаем, что ребенка могли приютить, накормить, обогреть, и он находится у этих людей», — цитирует 74.ру Татьяну Кожевникову, мать Арслана Мохаммади.

Женщина обратилась к жителям Коркинского и Еткульского районов, а также работникам полей, лесов, близлежащих предприятий, таксистам, дальнобойщикам и водителям. При этом она предположила, что Арслану хватило сил уйти на дальние расстояния в лес, потому что «он может идти далеко и быстро».

Как сообщало URA.RU ранее, 12 июля в поисках Арслана Мохаммади участвовали более 300 человек. К работе, вместе со специалистами различных служб, подключились команды страйболистов. Мальчика, страдающего серьезными заболеваниями ищут с 6 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать пропавшего 6 июля в Еткульском районе Челябинской области мальчика Татьяна Кожевникова заявила, что его могли далеко увезти. В связи с этим она попросила помощи у жителей соседних регионов. «Моего мальчика могли куда-то подвозить на дальние расстояния. Мы предполагаем, что ребенка могли приютить, накормить, обогреть, и он находится у этих людей», — цитирует 74.ру Татьяну Кожевникову, мать Арслана Мохаммади. Женщина обратилась к жителям Коркинского и Еткульского районов, а также работникам полей, лесов, близлежащих предприятий, таксистам, дальнобойщикам и водителям. При этом она предположила, что Арслану хватило сил уйти на дальние расстояния в лес, потому что «он может идти далеко и быстро». Как сообщало URA.RU ранее, 12 июля в поисках Арслана Мохаммади участвовали более 300 человек. К работе, вместе со специалистами различных служб, подключились команды страйболистов. Мальчика, страдающего серьезными заболеваниями ищут с 6 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...