Мать пропавшего неделю назад под Челябинском мальчика выступила с обращением

Мать пропавшего 6 июля в Еткульском районе Челябинской области мальчика Татьяна Кожевникова заявила, что его могли далеко увезти. В связи с этим она попросила помощи у жителей соседних регионов.
«Моего мальчика могли куда-то подвозить на дальние расстояния. Мы предполагаем, что ребенка могли приютить, накормить, обогреть, и он находится у этих людей», — цитирует 74.ру Татьяну Кожевникову, мать Арслана Мохаммади.
Женщина обратилась к жителям Коркинского и Еткульского районов, а также работникам полей, лесов, близлежащих предприятий, таксистам, дальнобойщикам и водителям. При этом она предположила, что Арслану хватило сил уйти на дальние расстояния в лес, потому что «он может идти далеко и быстро».
Как сообщало URA.RU ранее, 12 июля в поисках Арслана Мохаммади участвовали более 300 человек. К работе, вместе со специалистами различных служб, подключились команды страйболистов. Мальчика, страдающего серьезными заболеваниями ищут с 6 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!