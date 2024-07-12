Мать пропавшего неделю назад под Челябинском мальчика выступила с обращением

Мать пропавшего Арслана Мохаммади предположила, что мальчика могли далеко увезти

13 июля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Пропавшего в поселке Бектыш мальчика разыскивают уже неделю Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП Мать пропавшего 6 июля в Еткульском районе Челябинской области мальчика Татьяна Кожевникова заявила, что его могли далеко увезти. В связи с этим она попросила помощи у жителей соседних регионов. «Моего мальчика могли куда-то подвозить на дальние расстояния. Мы предполагаем, что ребенка могли приютить, накормить, обогреть, и он находится у этих людей», — цитирует 74.ру Татьяну Кожевникову, мать Арслана Мохаммади. Женщина обратилась к жителям Коркинского и Еткульского районов, а также работникам полей, лесов, близлежащих предприятий, таксистам, дальнобойщикам и водителям. При этом она предположила, что Арслану хватило сил уйти на дальние расстояния в лес, потому что «он может идти далеко и быстро». Как сообщало URA.RU ранее, 12 июля в поисках Арслана Мохаммади участвовали более 300 человек. К работе, вместе со специалистами различных служб, подключились команды страйболистов. Мальчика, страдающего серьезными заболеваниями ищут с 6 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать пропавшего 6 июля в Еткульском районе Челябинской области мальчика Татьяна Кожевникова заявила, что его могли далеко увезти. В связи с этим она попросила помощи у жителей соседних регионов. «Моего мальчика могли куда-то подвозить на дальние расстояния. Мы предполагаем, что ребенка могли приютить, накормить, обогреть, и он находится у этих людей», — цитирует 74.ру Татьяну Кожевникову, мать Арслана Мохаммади. Женщина обратилась к жителям Коркинского и Еткульского районов, а также работникам полей, лесов, близлежащих предприятий, таксистам, дальнобойщикам и водителям. При этом она предположила, что Арслану хватило сил уйти на дальние расстояния в лес, потому что «он может идти далеко и быстро». Как сообщало URA.RU ранее, 12 июля в поисках Арслана Мохаммади участвовали более 300 человек. К работе, вместе со специалистами различных служб, подключились команды страйболистов. Мальчика, страдающего серьезными заболеваниями ищут с 6 июля.