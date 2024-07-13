13 июля 2024

Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Саммит ШОС в Астане, лукашенко александр
Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, заявил Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость контроля за возможными угрозами, исходящими с западного направления. Это заявление было сделано в рамках совещания, посвященного вопросам военной безопасности, особенно на южном операционном направлении. Об этом сообщает БелТА.

«И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада… Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — заявил Александр Лукашенко.

В ходе совещания глава государства выразил мнение, что Западные страны пытаются провоцировать Беларусь, стремясь вовлечь ее в конфликт, однако белорусское руководство намерено предотвратить такое развитие событий.

Ранее президент Беларуссии заявлял, что в настоящее время на границе с Украиной ликвидирована напряженность. По его словам, Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, передает RT.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость контроля за возможными угрозами, исходящими с западного направления. Это заявление было сделано в рамках совещания, посвященного вопросам военной безопасности, особенно на южном операционном направлении. Об этом сообщает БелТА. «И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада… Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — заявил Александр Лукашенко. В ходе совещания глава государства выразил мнение, что Западные страны пытаются провоцировать Беларусь, стремясь вовлечь ее в конфликт, однако белорусское руководство намерено предотвратить такое развитие событий. Ранее президент Беларуссии заявлял, что в настоящее время на границе с Украиной ликвидирована напряженность. По его словам, Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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