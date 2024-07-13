Лукашенко призвал военных не пропустить угрозы на западном направлении

13 июля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, заявил Лукашенко Фото: Пресс-служба президента Казахстана Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость контроля за возможными угрозами, исходящими с западного направления. Это заявление было сделано в рамках совещания, посвященного вопросам военной безопасности, особенно на южном операционном направлении. Об этом сообщает БелТА. «И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада… Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — заявил Александр Лукашенко. В ходе совещания глава государства выразил мнение, что Западные страны пытаются провоцировать Беларусь, стремясь вовлечь ее в конфликт, однако белорусское руководство намерено предотвратить такое развитие событий. Ранее президент Беларуссии заявлял, что в настоящее время на границе с Украиной ликвидирована напряженность. По его словам, Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость контроля за возможными угрозами, исходящими с западного направления. Это заявление было сделано в рамках совещания, посвященного вопросам военной безопасности, особенно на южном операционном направлении. Об этом сообщает БелТА. «И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада… Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — заявил Александр Лукашенко. В ходе совещания глава государства выразил мнение, что Западные страны пытаются провоцировать Беларусь, стремясь вовлечь ее в конфликт, однако белорусское руководство намерено предотвратить такое развитие событий. Ранее президент Беларуссии заявлял, что в настоящее время на границе с Украиной ликвидирована напряженность. По его словам, Украина отвела войска от белорусско-украинской границы, передает RT.