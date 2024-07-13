Разведка Ирана заявила о задержании главного организатора теракта в Кермане

Был задержан и доставлен в Иран Абдулла Кувейте — один из главных организаторов и руководителей теракта, совершенного в городе Керман в январе 2024 года. Об этом сообщает министерство разведки страны.
«Одним из важнейших достижений (минразведки — прим. URA.RU) за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте», — говорится в тексте заявления министерства, с которым ознакомились РИА Новости. Сообщается, что информация, которая получена от задержанного, сыграла важную роль в раскрытии других заговоров, их организаторов и убежищ.
В иранском городе Керман возле кладбища, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, произошел взрыв. В результате него погибло 103 человека. Инцидент случился во время мероприятий, посвященных годовщине гибели генерала. Подробнее о том дне — в материале URA.RU. Позже представители террористической группировки «Исламское государство»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт, передает RT.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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