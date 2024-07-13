Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением

«Известия»: перед крушением пилот SSJ-100 говорил диспетчеру о наборе высоты

14 июля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Перед гибелью пилот доложил о наборе высоты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Стали известны последние слова пилота Sukhoi Superjet 100 диспетчеру перед крушением. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) успешно скопировал всю полетную информацию с рухнувшего под Коломной самолета, включая разговоры с диспетчером. «На текущем курсе набираю и сохраняю (высоту)», — это были последние слова пилота, который докладывал диспетчеру через три минуты после вылета с аэродрома Третьяково в Луховицах. В распоряжении «Известий» появилась расшифровка этих последних переговоров. Перед этим в 14:57 мск, диспетчер уточняет, готов ли SSJ-100 сразу следовать на Внуково, и спрашивает, какая необходима высота. Пилот говорит о готовности лететь по заданному маршруту и заявляет, что выше 10 тысяч футов набирать высоту необходимости нет. Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. МАК ранее опубликовал фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100. Информация с устройств была скопирована и подготовлена для расшифровки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны последние слова пилота Sukhoi Superjet 100 диспетчеру перед крушением. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) успешно скопировал всю полетную информацию с рухнувшего под Коломной самолета, включая разговоры с диспетчером. «На текущем курсе набираю и сохраняю (высоту)», — это были последние слова пилота, который докладывал диспетчеру через три минуты после вылета с аэродрома Третьяково в Луховицах. В распоряжении «Известий» появилась расшифровка этих последних переговоров. Перед этим в 14:57 мск, диспетчер уточняет, готов ли SSJ-100 сразу следовать на Внуково, и спрашивает, какая необходима высота. Пилот говорит о готовности лететь по заданному маршруту и заявляет, что выше 10 тысяч футов набирать высоту необходимости нет. Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. МАК ранее опубликовал фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100. Информация с устройств была скопирована и подготовлена для расшифровки.