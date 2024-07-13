Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением

Стали известны последние слова пилота Sukhoi Superjet 100 диспетчеру перед крушением. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) успешно скопировал всю полетную информацию с рухнувшего под Коломной самолета, включая разговоры с диспетчером.
«На текущем курсе набираю и сохраняю (высоту)», — это были последние слова пилота, который докладывал диспетчеру через три минуты после вылета с аэродрома Третьяково в Луховицах. В распоряжении «Известий» появилась расшифровка этих последних переговоров.
Перед этим в 14:57 мск, диспетчер уточняет, готов ли SSJ-100 сразу следовать на Внуково, и спрашивает, какая необходима высота. Пилот говорит о готовности лететь по заданному маршруту и заявляет, что выше 10 тысяч футов набирать высоту необходимости нет.
Лайнер потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. МАК ранее опубликовал фото черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100. Информация с устройств была скопирована и подготовлена для расшифровки.
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