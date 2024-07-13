Байден заявил, что не получал данных о предполагаемом нападении на Трампа

Джо Байден заявил, что ему не известно о покушении на Трампа
Действующий президент США Джо Байден не получал информацию о покушении на экс-лидера страны Дональда Трампа. С таким заявлением он вступил после инцидента.
"Байден заявил, что пока не получал информацию о предполагаемом нападении на Трампа", — пишет РИА Новости. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Он прервал речь и ушел с площадки. У политика заметили окровавленное ухо.
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