13 июля 2024

Байден заявил, что не получал данных о предполагаемом нападении на Трампа

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Джо Байден заявил, что ему не известно о покушении на Трампа
Джо Байден заявил, что ему не известно о покушении на Трампа Фото:

Действующий президент США Джо Байден не получал информацию о покушении на экс-лидера страны Дональда Трампа. С таким заявлением он вступил после инцидента.

"Байден заявил, что пока не получал информацию о предполагаемом нападении на Трампа", — пишет РИА Новости. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Он прервал речь и ушел с площадки. У политика заметили окровавленное ухо. 

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Действующий президент США Джо Байден не получал информацию о покушении на экс-лидера страны Дональда Трампа. С таким заявлением он вступил после инцидента. "Байден заявил, что пока не получал информацию о предполагаемом нападении на Трампа", — пишет РИА Новости. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Он прервал речь и ушел с площадки. У политика заметили окровавленное ухо. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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