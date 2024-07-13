Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мертв

14 июля 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности Фото: Official White House / Andrea Hanks Стрелявший на митинге в Дональда Трампа в Пенсильвании убит. Об этом пишет корреспондент Washington Post. «Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил мне, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, сказал прокурор», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. Бизнесмен Илон Маск надеется на быстрое выздоровление Трампа. Президент соседней Мексики осудил стрельбу на выступлении, об этом он написал пост на своей странице в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрелявший на митинге в Дональда Трампа в Пенсильвании убит. Об этом пишет корреспондент Washington Post. «Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил мне, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, сказал прокурор», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. Бизнесмен Илон Маск надеется на быстрое выздоровление Трампа. Президент соседней Мексики осудил стрельбу на выступлении, об этом он написал пост на своей странице в соцсети Х.