13 июля 2024

Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мертв

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности Фото:

Стрелявший на митинге в Дональда Трампа в Пенсильвании убит. Об этом пишет корреспондент Washington Post.

«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил мне, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, сказал прокурор», — написал журналист на своей странице в соцсети Х.

На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. Бизнесмен Илон Маск надеется на быстрое выздоровление Трампа. Президент соседней Мексики осудил стрельбу на выступлении, об этом он написал пост на своей странице в соцсети Х.

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Стрелявший на митинге в Дональда Трампа в Пенсильвании убит. Об этом пишет корреспондент Washington Post. «Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил мне, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, сказал прокурор», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. Бизнесмен Илон Маск надеется на быстрое выздоровление Трампа. Президент соседней Мексики осудил стрельбу на выступлении, об этом он написал пост на своей странице в соцсети Х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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