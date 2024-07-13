Секретная служба начала расследование покушения на Трампа

14 июля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Трампа ранили в ухо во время выступления в Пенсильвании Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В ходе публичного выступления бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Секретная служба США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. «Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заявил официальный представитель ведомства Энтони Гульельми, передает РИА Новости. По данным источников, ситуация на митинге была быстро взята под контроль, и экс-президент Трамп не получил серьезных травм. Подробности инцидента и возможные мотивы стрельбы пока не раскрываются. Сейчас Трамп находится на обследовании, его ранили в ухо. Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. По данным телеканала WTAE, при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе публичного выступления бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Секретная служба США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. «Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заявил официальный представитель ведомства Энтони Гульельми, передает РИА Новости. По данным источников, ситуация на митинге была быстро взята под контроль, и экс-президент Трамп не получил серьезных травм. Подробности инцидента и возможные мотивы стрельбы пока не раскрываются. Сейчас Трамп находится на обследовании, его ранили в ухо. Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. По данным телеканала WTAE, при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек.