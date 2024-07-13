13 июля 2024

Секретная служба начала расследование покушения на Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Трампа ранили в ухо во время выступления в Пенсильвании Фото:

В ходе публичного выступления бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Секретная служба США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование.

«Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заявил официальный представитель ведомства Энтони Гульельми, передает РИА Новости.

По данным источников, ситуация на митинге была быстро взята под контроль, и экс-президент Трамп не получил серьезных травм. Подробности инцидента и возможные мотивы стрельбы пока не раскрываются.

Сейчас Трамп находится на обследовании, его ранили в ухо. Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. По данным телеканала WTAE, при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек.

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В ходе публичного выступления бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Секретная служба США подтвердила факт происшествия и заявила, что ведет расследование. «Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления», — заявил официальный представитель ведомства Энтони Гульельми, передает РИА Новости. По данным источников, ситуация на митинге была быстро взята под контроль, и экс-президент Трамп не получил серьезных травм. Подробности инцидента и возможные мотивы стрельбы пока не раскрываются. Сейчас Трамп находится на обследовании, его ранили в ухо. Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. По данным телеканала WTAE, при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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