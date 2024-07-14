Врач раскрыла, как женщинам уберечься от бесплодия и рака

Гинеколог Лебедева: регулярные осмотры уберегут женщин от бесплодия и рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Гинеколога стоит посещать даже если ничего не тревожит Фото:

Чтобы уберечь себя от рака и бесплодия, необходимо минимум раз в год посвящать врача-гинеколога. Об этом сообщила акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева.

«Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. <…> Многие женщины из-за занятости не обращаются к специалистам, пока у них, например, не начались кровотечения, постоянные боли. <…> В результате заболевания нередко диагностируются уже на поздних стадиях, когда помочь справиться с проблемой гораздо сложнее. Прежде всего, речь об онкологии и бесплодии», — рассказала Лебедева «Парламентской газете».

По словам главного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, откладывание беременности на поздний возраст является важной причиной бесплодия у российских женщин. Для повышения рождаемости необходимо изменить репродуктивные установки на своевременное деторождение и многодетность. Специалист добавила, что в профилактике важно своевременное выявление и лечение заболеваний. Как лечить бесплодие — в материале URA.RU.

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Чтобы уберечь себя от рака и бесплодия, необходимо минимум раз в год посвящать врача-гинеколога. Об этом сообщила акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева. «Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. <…> Многие женщины из-за занятости не обращаются к специалистам, пока у них, например, не начались кровотечения, постоянные боли. <…> В результате заболевания нередко диагностируются уже на поздних стадиях, когда помочь справиться с проблемой гораздо сложнее. Прежде всего, речь об онкологии и бесплодии», — рассказала Лебедева «Парламентской газете». По словам главного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, откладывание беременности на поздний возраст является важной причиной бесплодия у российских женщин. Для повышения рождаемости необходимо изменить репродуктивные установки на своевременное деторождение и многодетность. Специалист добавила, что в профилактике важно своевременное выявление и лечение заболеваний. Как лечить бесплодие — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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