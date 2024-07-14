CNN: в Нью-Йорке полиция усилила охрану небоскреба Trump Tower

Правоохранители США начали расследование из-за покушения на ТрампаФото: Official White House / Tia Dufour
После инцидента с участием экс-президента США Дональда Трампа, полиция Нью-Йорка принимает дополнительные меры безопасности в районе знаменитого небоскреба Trump Tower. Об этом сообщает CNN.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил информацию о произошедшем и был проинформирован о предпринимаемых действиях, говорится в сообщении. Власти города решили не только усилить охрану вокруг Trump Tower, но и повысить уровень безопасности на Уолл-стрит, площади Фоули и в мэрии.
Правоохранители США начали расследование из-за покушения на Трампа. Политик находится в больнице под наблюдением врачей. Подозреваемый в стрельбе мертв. Его ликвидировали службы США. Американский президент Джо Байден заявил, что молится за Трампа и его семью.
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После инцидента с участием экс-президента США Дональда Трампа, полиция Нью-Йорка принимает дополнительные меры безопасности в районе знаменитого небоскреба Trump Tower. Об этом сообщает CNN. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил информацию о произошедшем и был проинформирован о предпринимаемых действиях, говорится в сообщении. Власти города решили не только усилить охрану вокруг Trump Tower, но и повысить уровень безопасности на Уолл-стрит, площади Фоули и в мэрии. Правоохранители США начали расследование из-за покушения на Трампа. Политик находится в больнице под наблюдением врачей. Подозреваемый в стрельбе мертв. Его ликвидировали службы США. Американский президент Джо Байден заявил, что молится за Трампа и его семью.