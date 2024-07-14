Правоохранители обнаружили винтовку на месте стрельбы в США

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На месте стрельбы на митинге Трампа обнаружили винтовку типа AR Фото:

Винтовка типа AR была обнаружена на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press News со ссылкой на правоохранителей.

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«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании», — пишет AP. На месте происшествия работает ФБР.

ФБР и Секретная служба США сейчас находятся на месте происшествия. Стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров, он ликвидирован. Трамп находится в больнице под наблюдением врачей. Он сообщил, что стрелявший повредил ему ухо.

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Винтовка типа AR была обнаружена на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press News со ссылкой на правоохранителей. «Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании», — пишет AP. На месте происшествия работает ФБР. ФБР и Секретная служба США сейчас находятся на месте происшествия. Стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров, он ликвидирован. Трамп находится в больнице под наблюдением врачей. Он сообщил, что стрелявший повредил ему ухо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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