Правоохранители обнаружили винтовку на месте стрельбы в США

На месте стрельбы на митинге Трампа обнаружили винтовку типа AR
Винтовка типа AR была обнаружена на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press News со ссылкой на правоохранителей.
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«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании», —
ФБР и Секретная служба США сейчас находятся на месте происшествия. Стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров, он ликвидирован. Трамп находится в больнице под наблюдением врачей. Он сообщил, что стрелявший повредил ему ухо.
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