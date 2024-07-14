NYP: стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров

Снайпер, выстреливший в кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, находился на крыше здания в сотнях метров от своей цели. Об этом сообщили источники в американских правоохранительных органах газете New York Post.
«Стрелявший, как полагают [источники], находился в здании в сотнях ярдов от бывшего президента — за пределами периметра безопасности… Еще один человек, предположительно гражданский, стоявший позади Трампа на трибуне, был убит снайпером», — заявил собеседник издания.
По словам источника издания, пуля пролетела в нескольких дюймах от лица Трампа, повредив ему ухо, однако погиб один человек, стоявший за политиком. Стрелявшего ликвидировали сотрудники спецслужб.
На данный момент политик проходит медицинское обследование, а секретная служба США ведет расследование происшествия. Дело уже квалифицируется как покушение на убийство. Полиция усилила охрану небоскреба Trump Tower после стрельбы. Нынешний президент США Джо Байден заявил, что он молится за здоровье Трампа.
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