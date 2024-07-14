Симоньян вспомнила покушение на Кеннеди в связи со стрельбой в Трампа

14 июля 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян вспомнила покушение на Джона Кеннеди в связи со стрельбой на митинге в экс-главу Штатов Дональда Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди в связи со стрельбой в экс-главу Штатов Дональда Трампа. Стрельбу на митинге в Пенсильвании она прокомментировала в своем telegram-канале . «Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — написала Симоньян, вспомнив убийцу Джона Кеннеди. Ли Харви Освальд в 1963 году застрелил президента США, сам преступник был застрелен через два дня после задержания. В ночь с 13 на 14 июля во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании произошло покушение на экс-главу Штатов, в результате которого один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения. По сведениям секретной службы США, подозреваемый, выстреливший несколько раз в сторону сцены, ликвидирован. «Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия», — добавила Симоньян. Она отметила, что сюжет у такого «сериала» повторяется из серии в серию, «но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть». Ранее мировые лидеры отреагировали на стрельбу в экс-главу Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Лидеры государств высказались о случившемся, назвав покушение на Трампа «атакой на демократию». Кроме того, «Национальная служба новостей» сообщает, что стрелок, открывший огонь в бывшего президента Штатов, не связан с иностранными государствами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди в связи со стрельбой в экс-главу Штатов Дональда Трампа. Стрельбу на митинге в Пенсильвании она прокомментировала в своем telegram-канале. «Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — написала Симоньян, вспомнив убийцу Джона Кеннеди. Ли Харви Освальд в 1963 году застрелил президента США, сам преступник был застрелен через два дня после задержания. В ночь с 13 на 14 июля во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании произошло покушение на экс-главу Штатов, в результате которого один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения. По сведениям секретной службы США, подозреваемый, выстреливший несколько раз в сторону сцены, ликвидирован. «Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия», — добавила Симоньян. Она отметила, что сюжет у такого «сериала» повторяется из серии в серию, «но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть». Ранее мировые лидеры отреагировали на стрельбу в экс-главу Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Лидеры государств высказались о случившемся, назвав покушение на Трампа «атакой на демократию». Кроме того, «Национальная служба новостей» сообщает, что стрелок, открывший огонь в бывшего президента Штатов, не связан с иностранными государствами.