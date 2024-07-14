Редкое имя, карьера в четыре года, скандальный развод с Телегиным: как живет певица Пелагея

Певица Пелагея отмечает день рождения

14 июля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Певица Пелагея отмечает 38-летие Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская певица и заслуженная артистка РФ Пелагея 14 июля отмечает свой 38-й день рождения. Она известна как исполнительница русских народных песен и романсов и основательница музыкальной группы «Пелагея». Подробнее о жизни певице, редком имени, ранней карьере и разводе с хоккеистом Иваном Телегиным — в материале URA.RU. Редкое имя Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. При регистрации новорожденной сотрудники советского ЗАГСа не стали вписывать редкое имя в документы, а заменили на всем известное — Полина. Однако, когда певица поучала свой первый паспорт, родители исправили имя на изначальный вариант. Так, при рождении Пелагею звали Смирновой Полиной Сергеевной. Сотрудники советского ЗАГСа не стали вписывать в документы редкое имя Пелагии, заменив его на более известное — Полина Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Ранняя карьера Пелагея очень рано начала проявлять музыкальные способности. Уже в четыре года девочка дебютировала на сцене Санкт-Петербурга и поразила зрителей своим необыкновенным вокалом. В восемь лет Пелагея поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Через время школу посетил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, который посоветовал маме девочки отправить ее на конкурс «Утренняя звезда». Мама Пелагеи прислушалась к совету, и в 1996 году девочка выиграла в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России». Благодаря победе в конкурсе о таланте Пелагеи узнали как российские, так и зарубежные знаменитости. Началась звездная карьера будущей заслуженной артистки России. В четыре года Пелагея дебютировала на сцене Санкт-Петербурга Фото: Антон_Белицкий © URA.RU Увлечение музыкой Покорив Новосибирск, Пелагея переехала в Москву. Здесь она училась в музыкальной школе при Гнесинском училище и параллельно работала над первым альбомом «Любо!». В 11 лет девочка участвовала в шоу «Антропология». Она также часто выступала на мероприятиях: церемонии вручения премий «Ника» и «Золотая маска», саммите глав Франции, Германии и России, 850-летии Москвы. В 1999 году Пелагея спела на международном фольклорном фестивале в Шотландии, что позволило ей записать новую пластинку в Швейцарии. В возрасте 14 лет девочка поступила в Российскую академию театрального искусства. Во время учебы она выпустила альбом-ретроспективу «Пелагея», в который вошли такие известные композиции, как «Казак» и «Вечериночная». В 2005 году девушка получила красный диплом и основала музыкальную группу «Пелагея». В 2009 году коллектив презентовал альбом «Тропы». В 2013 году певица выпустила диск «Вишневый сад». Среди популярных романсов и народных песен, вошедших в него — «В горнице», «Валенки», «Не для меня придет весна». В 2018 году артистка попала в список Forbes «50 самых знаменитых звезд эстрады и спортсменов». Пелагея заняла 39-е место, за год заработав 1,7 миллиона долларов (около 106 млн рублей в те времена — прим. URA.RU). Звание заслуженной артистки РФ певица получила в 2020 году. Также Пелагея была наставником шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+». В 2020 году Пелагея получила звание заслуженной артистки России Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Развод с хоккеистом Телегиным В 2016 году Пелагея вышла замуж за российского хоккеиста Ивана Телегина, который ради артистки бросил свою гражданскую жену с сыном. Этот брак стал вторым для Пелагеи: с 2010 по 2012 годы она была замужем за режиссером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. В январе 2017 года певица родила Телегину дочь Таисию. В 2019 году Пелагея подала на развод из-за частых измен хоккеиста. Экс-супруги хотели разойтись мирно, но спортсмен обвинил артистку в домашнем насилии. Бывшие супруги несколько лет делили имущество. В 2020 году Пелагея и Телегин официально развелись. По решению суда артистке досталась квартира на Кузнецовском проспекте и особняк на Новой Риге. Кроме того, бывший муж выплатил его половину стоимости машины Bentley Continental GT. Также суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25% от своего дохода, но в 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей жене по изменению суммы выплат с ¼ части дохода до 1/6. В мае 2024 года стало известно, что Пелагея проиграла судебный спор о размере алиментов на дочь Таисию. Пелагея и Телегин развелись из-за многочисленных измен хоккеиста Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Жизнь сейчас Сейчас Пелагея ведет активную деятельность, проводя различные концерты. Однако на страницы прессы она чаще попадает из-за ссор с бывшим мужем Телегиным. Например, хоккеист оформил запрет на выезд за границу их дочери, не сообщив об этом артистке. Таисия очень расстроилась, что не смогла пройти таможенный контроль и полететь на отдых в Турцию. Пелагея ведет активную концертную деятельность Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица и заслуженная артистка РФ Пелагея 14 июля отмечает свой 38-й день рождения. Она известна как исполнительница русских народных песен и романсов и основательница музыкальной группы «Пелагея». Подробнее о жизни певице, редком имени, ранней карьере и разводе с хоккеистом Иваном Телегиным — в материале URA.RU. Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. При регистрации новорожденной сотрудники советского ЗАГСа не стали вписывать редкое имя в документы, а заменили на всем известное — Полина. Однако, когда певица поучала свой первый паспорт, родители исправили имя на изначальный вариант. Так, при рождении Пелагею звали Смирновой Полиной Сергеевной. Пелагея очень рано начала проявлять музыкальные способности. Уже в четыре года девочка дебютировала на сцене Санкт-Петербурга и поразила зрителей своим необыкновенным вокалом. В восемь лет Пелагея поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Через время школу посетил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, который посоветовал маме девочки отправить ее на конкурс «Утренняя звезда». Мама Пелагеи прислушалась к совету, и в 1996 году девочка выиграла в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России». Благодаря победе в конкурсе о таланте Пелагеи узнали как российские, так и зарубежные знаменитости. Началась звездная карьера будущей заслуженной артистки России. Покорив Новосибирск, Пелагея переехала в Москву. Здесь она училась в музыкальной школе при Гнесинском училище и параллельно работала над первым альбомом «Любо!». В 11 лет девочка участвовала в шоу «Антропология». Она также часто выступала на мероприятиях: церемонии вручения премий «Ника» и «Золотая маска», саммите глав Франции, Германии и России, 850-летии Москвы. В 1999 году Пелагея спела на международном фольклорном фестивале в Шотландии, что позволило ей записать новую пластинку в Швейцарии. В возрасте 14 лет девочка поступила в Российскую академию театрального искусства. Во время учебы она выпустила альбом-ретроспективу «Пелагея», в который вошли такие известные композиции, как «Казак» и «Вечериночная». В 2005 году девушка получила красный диплом и основала музыкальную группу «Пелагея». В 2009 году коллектив презентовал альбом «Тропы». В 2013 году певица выпустила диск «Вишневый сад». Среди популярных романсов и народных песен, вошедших в него — «В горнице», «Валенки», «Не для меня придет весна». В 2018 году артистка попала в список Forbes «50 самых знаменитых звезд эстрады и спортсменов». Пелагея заняла 39-е место, за год заработав 1,7 миллиона долларов (около 106 млн рублей в те времена — прим. URA.RU). Звание заслуженной артистки РФ певица получила в 2020 году. Также Пелагея была наставником шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+». В 2016 году Пелагея вышла замуж за российского хоккеиста Ивана Телегина, который ради артистки бросил свою гражданскую жену с сыном. Этот брак стал вторым для Пелагеи: с 2010 по 2012 годы она была замужем за режиссером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. В январе 2017 года певица родила Телегину дочь Таисию. В 2019 году Пелагея подала на развод из-за частых измен хоккеиста. Экс-супруги хотели разойтись мирно, но спортсмен обвинил артистку в домашнем насилии. Бывшие супруги несколько лет делили имущество. В 2020 году Пелагея и Телегин официально развелись. По решению суда артистке досталась квартира на Кузнецовском проспекте и особняк на Новой Риге. Кроме того, бывший муж выплатил его половину стоимости машины Bentley Continental GT. Также суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25% от своего дохода, но в 2022 году Никулинский суд Москвы удовлетворил иск спортсмена к бывшей жене по изменению суммы выплат с ¼ части дохода до 1/6. В мае 2024 года стало известно, что Пелагея проиграла судебный спор о размере алиментов на дочь Таисию. Сейчас Пелагея ведет активную деятельность, проводя различные концерты. Однако на страницы прессы она чаще попадает из-за ссор с бывшим мужем Телегиным. Например, хоккеист оформил запрет на выезд за границу их дочери, не сообщив об этом артистке. Таисия очень расстроилась, что не смогла пройти таможенный контроль и полететь на отдых в Турцию.