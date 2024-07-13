13 июля 2024
12 июля 2024

В Челябинской области проверят лагеря после массового отравления детей в Магнитогорске

ОНФ проверит загородные детские лагеря в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в детском загородном лагере «Уральская березка». Челябинск , дети в лагере
ОНФ приступил к проверке детских лагерей (архивное фото) Фото:

В Челябинской области приступили к проверке загородных детских учреждений после инцидента с массовым отравлением в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Мы проверили лагерь „Утес“ под Челябинском, оценили условия в медпункте и хозблоке. Инспекция охватила и те участки лагеря, куда обычно не допускаются журналисты и медийщики — производственные пищевые цеха», — сообщается в пресс-релизе.

В ОНФ также отметили, что «Утес» стал первым на очереди лагерем в кампании по проверке загородных учреждений. В общественной организации подчеркнули, что сделали акцент именно на качестве детского питания.

Как сообщало URA.RU, в июне в Магнитогорске родители сообщили о массовом отравлении детей, которые отдыхали в лагере «Уральские зори». На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Позднее эпидемиологическое расследование выявило в учреждении норовирус.

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В Челябинской области приступили к проверке загородных детских учреждений после инцидента с массовым отравлением в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Мы проверили лагерь „Утес“ под Челябинском, оценили условия в медпункте и хозблоке. Инспекция охватила и те участки лагеря, куда обычно не допускаются журналисты и медийщики — производственные пищевые цеха», — сообщается в пресс-релизе. В ОНФ также отметили, что «Утес» стал первым на очереди лагерем в кампании по проверке загородных учреждений. В общественной организации подчеркнули, что сделали акцент именно на качестве детского питания. Как сообщало URA.RU, в июне в Магнитогорске родители сообщили о массовом отравлении детей, которые отдыхали в лагере «Уральские зори». На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Позднее эпидемиологическое расследование выявило в учреждении норовирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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