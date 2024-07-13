В Челябинской области проверят лагеря после массового отравления детей в Магнитогорске

В Челябинской области приступили к проверке загородных детских учреждений после инцидента с массовым отравлением в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Мы проверили лагерь „Утес“ под Челябинском, оценили условия в медпункте и хозблоке. Инспекция охватила и те участки лагеря, куда обычно не допускаются журналисты и медийщики — производственные пищевые цеха», — сообщается в пресс-релизе.
В ОНФ также отметили, что «Утес» стал первым на очереди лагерем в кампании по проверке загородных учреждений. В общественной организации подчеркнули, что сделали акцент именно на качестве детского питания.
Как сообщало URA.RU, в июне в Магнитогорске родители сообщили о массовом отравлении детей, которые отдыхали в лагере «Уральские зори». На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Позднее эпидемиологическое расследование выявило в учреждении норовирус.
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