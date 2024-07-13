Общество Образование В Челябинской области проверят лагеря после массового отравления детей в Магнитогорске ОНФ проверит загородные детские лагеря в Челябинской области 14 июля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 + ОНФ приступил к проверке детских лагерей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области приступили к проверке загородных детских учреждений после инцидента с массовым отравлением в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Мы проверили лагерь „Утес“ под Челябинском, оценили условия в медпункте и хозблоке. Инспекция охватила и те участки лагеря, куда обычно не допускаются журналисты и медийщики — производственные пищевые цеха», — сообщается в пресс-релизе. В ОНФ также отметили, что «Утес» стал первым на очереди лагерем в кампании по проверке загородных учреждений. В общественной организации подчеркнули, что сделали акцент именно на качестве детского питания. Как сообщало URA.RU, в июне в Магнитогорске родители сообщили о массовом отравлении детей, которые отдыхали в лагере «Уральские зори». На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Позднее эпидемиологическое расследование выявило в учреждении норовирус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области приступили к проверке загородных детских учреждений после инцидента с массовым отравлением в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Мы проверили лагерь „Утес“ под Челябинском, оценили условия в медпункте и хозблоке. Инспекция охватила и те участки лагеря, куда обычно не допускаются журналисты и медийщики — производственные пищевые цеха», — сообщается в пресс-релизе. В ОНФ также отметили, что «Утес» стал первым на очереди лагерем в кампании по проверке загородных учреждений. В общественной организации подчеркнули, что сделали акцент именно на качестве детского питания. Как сообщало URA.RU, в июне в Магнитогорске родители сообщили о массовом отравлении детей, которые отдыхали в лагере «Уральские зори». На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Позднее эпидемиологическое расследование выявило в учреждении норовирус. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям