Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги США

14 июля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Захарова предлагает США тратить деньги на решение внутренних проблем, а не на Украину Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа За подготовку покушения на президента России Владимира Путина, о котором накануне заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), платили США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале Захарова прокомментировала заявление Роберта Кеннеди-младшего, который обвинил спецслужбы США в неумении защитить представителей американской власти. Заявление появилось в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа. «Один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Покушение [на Владимира Путина] готовилось опять же на американские деньги… Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» — подчеркнула Захарова. Она отметила, что масштабная финансовая помощь и бесконтрольная поставка оружия ВСУ привела к созданию на Украине террористического киевского режима — «машины убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения». Покушение на Дональда Трампа было совершено во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Злоумышленника, открывшего огонь, ликвидировали, но он успел ранить Трампа, а также еще двух человек. Погиб один из зрителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За подготовку покушения на президента России Владимира Путина, о котором накануне заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), платили США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале Захарова прокомментировала заявление Роберта Кеннеди-младшего, который обвинил спецслужбы США в неумении защитить представителей американской власти. Заявление появилось в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа. «Один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Покушение [на Владимира Путина] готовилось опять же на американские деньги… Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» — подчеркнула Захарова. Она отметила, что масштабная финансовая помощь и бесконтрольная поставка оружия ВСУ привела к созданию на Украине террористического киевского режима — «машины убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения». Покушение на Дональда Трампа было совершено во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Злоумышленника, открывшего огонь, ликвидировали, но он успел ранить Трампа, а также еще двух человек. Погиб один из зрителей.