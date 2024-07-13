13 июля 2024
12 июля 2024

В Сургуте устроят фестиваль азиатской культуры, где оракул предскажет будущее

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянам предлагают узнать будущее у оракула на фестивале азиатской культуры
Сургутянам предлагают узнать будущее у оракула на фестивале азиатской культуры Фото:

В Сургуте (ХМАО) организуют фестиваль азиатской культуры с ярмаркой и тематическими мастер-классами. Также на площадке гости смогут узнать будущее у оракула и испытать себя на ловкость.

«Какая же Азия без уголка киберпанка. Не бойтесь подойти к нашему оракулу и узнайте свою карту дня. А киберсамурай устроит вам настоящее испытание на ловкость», — рассказали организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В программе фестиваля — ярмарка, выступление танцоров, настольные игры. Также знатокам азиатской культуры предлагают проверить себя в викторине.

Кроме того, жителей Сургута ждет фестиваль соседей, который пройдет в городском парке. Для гостей подготовили театрализованное представление, творческие мастер-классы и игровую программу. Также в местном доме культуры состоится большой концерт, где выступят молодежные музыкальные группы.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.

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В Сургуте (ХМАО) организуют фестиваль азиатской культуры с ярмаркой и тематическими мастер-классами. Также на площадке гости смогут узнать будущее у оракула и испытать себя на ловкость. «Какая же Азия без уголка киберпанка. Не бойтесь подойти к нашему оракулу и узнайте свою карту дня. А киберсамурай устроит вам настоящее испытание на ловкость», — рассказали организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В программе фестиваля — ярмарка, выступление танцоров, настольные игры. Также знатокам азиатской культуры предлагают проверить себя в викторине. Кроме того, жителей Сургута ждет фестиваль соседей, который пройдет в городском парке. Для гостей подготовили театрализованное представление, творческие мастер-классы и игровую программу. Также в местном доме культуры состоится большой концерт, где выступят молодежные музыкальные группы. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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