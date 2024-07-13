В Сургуте устроят фестиваль азиатской культуры, где оракул предскажет будущее

В Сургуте (ХМАО) организуют фестиваль азиатской культуры с ярмаркой и тематическими мастер-классами. Также на площадке гости смогут узнать будущее у оракула и испытать себя на ловкость.
«Какая же Азия без уголка киберпанка. Не бойтесь подойти к нашему оракулу и узнайте свою карту дня. А киберсамурай устроит вам настоящее испытание на ловкость», — рассказали организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В программе фестиваля — ярмарка, выступление танцоров, настольные игры. Также знатокам азиатской культуры предлагают проверить себя в викторине.
Кроме того, жителей Сургута ждет фестиваль соседей, который пройдет в городском парке. Для гостей подготовили театрализованное представление, творческие мастер-классы и игровую программу. Также в местном доме культуры состоится большой концерт, где выступят молодежные музыкальные группы.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.
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