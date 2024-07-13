В Челябинске, в районе Чурилово, утром 14 июля сотрудники МЧС помогли выбраться водителю из затопленного легкового автомобиля. Ситуацию наблюдали очевидцы на улице Зальцмана.
«Легковушка ушла под воду наполовину. Водитель был вынужден покинуть салон и укрыться на крыше автомобиля», — сообщают очевидцы.
На помощь мужчине прибыли пожарные. Он смог извлечь свои вещи из затопленного салона машины и перебраться к сотрудникам экстренной службы.
В Челябинске из-за непогоды выпало 60% от месячной нормы. По сведениям синоптиков, предстоящая неделя ожидается без сильных ливней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!