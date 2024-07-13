13 июля 2024

В Челябинске пожарные спасли плывущего в легковушке водителя. Видео

В Челябинске пожарные помогли водителю выбраться из утонувшего автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарная машина, пожарный
Пожарные спасли автомобилиста в Челябинске Фото:

В Челябинске, в районе Чурилово, утром 14 июля сотрудники МЧС помогли выбраться водителю из затопленного легкового автомобиля. Ситуацию наблюдали очевидцы на улице Зальцмана.

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«Легковушка ушла под воду наполовину. Водитель был вынужден покинуть салон и укрыться на крыше автомобиля», — сообщают очевидцы.

На помощь мужчине прибыли пожарные. Он смог извлечь свои вещи из затопленного салона машины и перебраться к сотрудникам экстренной службы.

В Челябинске из-за непогоды выпало 60% от месячной нормы. По сведениям синоптиков, предстоящая неделя ожидается без сильных ливней.

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В Челябинске, в районе Чурилово, утром 14 июля сотрудники МЧС помогли выбраться водителю из затопленного легкового автомобиля. Ситуацию наблюдали очевидцы на улице Зальцмана. «Легковушка ушла под воду наполовину. Водитель был вынужден покинуть салон и укрыться на крыше автомобиля», — сообщают очевидцы. На помощь мужчине прибыли пожарные. Он смог извлечь свои вещи из затопленного салона машины и перебраться к сотрудникам экстренной службы. В Челябинске из-за непогоды выпало 60% от месячной нормы. По сведениям синоптиков, предстоящая неделя ожидается без сильных ливней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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