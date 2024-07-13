В Челябинске пожарные спасли плывущего в легковушке водителя. Видео

В Челябинске пожарные помогли водителю выбраться из утонувшего автомобиля

14 июля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли автомобилиста в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске, в районе Чурилово, утром 14 июля сотрудники МЧС помогли выбраться водителю из затопленного легкового автомобиля. Ситуацию наблюдали очевидцы на улице Зальцмана. Новость по теме В Челябинске из-за непогоды затопило дороги и сорвало кровлю на домах. Видео «Легковушка ушла под воду наполовину. Водитель был вынужден покинуть салон и укрыться на крыше автомобиля», — сообщают очевидцы. На помощь мужчине прибыли пожарные. Он смог извлечь свои вещи из затопленного салона машины и перебраться к сотрудникам экстренной службы. В Челябинске из-за непогоды выпало 60% от месячной нормы. По сведениям синоптиков, предстоящая неделя ожидается без сильных ливней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске, в районе Чурилово, утром 14 июля сотрудники МЧС помогли выбраться водителю из затопленного легкового автомобиля. Ситуацию наблюдали очевидцы на улице Зальцмана. «Легковушка ушла под воду наполовину. Водитель был вынужден покинуть салон и укрыться на крыше автомобиля», — сообщают очевидцы. На помощь мужчине прибыли пожарные. Он смог извлечь свои вещи из затопленного салона машины и перебраться к сотрудникам экстренной службы. В Челябинске из-за непогоды выпало 60% от месячной нормы. По сведениям синоптиков, предстоящая неделя ожидается без сильных ливней.