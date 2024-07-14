Экс-агент ФБР назвал ошибку, которую допустила охрана Трампа во время покушения

Бывший специальный агент ФБР Джонатан Гиллиам раскритиковал действия охраны экс-президента США Дональда Трампа во время покушения. По его словам, телохранители бывшего американского лидера были весьма медлительны, когда покидали место стрельбы.
«Наблюдая за тем, как все это разворачивалось, не мог поверить, как долго это продолжалось, прежде чем они вытащили его со сцены в машину, а затем этой машине потребовалось так много времени, чтобы покинуть это место», — заявил Гиллиам. Об этом он сообщил во время специального воскресного выпуска «Fox & Friends First».
Ранее на экс-главу США было совершено покушение во время его выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо.
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