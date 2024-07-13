Бастрыкин взялся за загрязнение почв и реки Обь в Сургуте

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину об экологическом преступлении Сургуте. Местные жители жалуются на загрязнение почв и вод реки Обь, сообщили в информационном центре СК РФ.
«Председателю СК России будет представлен доклад по информации об экологическом преступлении в городе Сургуте В средствах массовой информации опубликовано обращение членов общественной организации города Сургута по факту многолетнего загрязнения почв и реки Обь на территории города», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас СК РФ по ХМАО проводится процессуальная проверка. Доклад о ней Бастрыкину предоставит руководитель регионального управления ведомства Михаил Мокшин.
Ранее жители Нефтеюганска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязнение реки Юганская Обь. Они утверждают, что муниципальные предприятия сливают отходы в одну из ее протоков.
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