13 июля 2024

Бастрыкин взялся за загрязнение почв и реки Обь в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин проверит информацию о загрязнении Оби в Сургуте
Бастрыкин проверит информацию о загрязнении Оби в Сургуте Фото:

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину об экологическом преступлении Сургуте. Местные жители жалуются на загрязнение почв и вод реки Обь, сообщили в информационном центре СК РФ.

«Председателю СК России будет представлен доклад по информации об экологическом преступлении в городе Сургуте В средствах массовой информации опубликовано обращение членов общественной организации города Сургута по факту многолетнего загрязнения почв и реки Обь на территории города», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас СК РФ по ХМАО проводится процессуальная проверка. Доклад о ней Бастрыкину предоставит руководитель регионального управления ведомства Михаил Мокшин.

Ранее жители Нефтеюганска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязнение реки Юганская Обь. Они утверждают, что муниципальные предприятия сливают отходы в одну из ее протоков.

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину об экологическом преступлении Сургуте. Местные жители жалуются на загрязнение почв и вод реки Обь, сообщили в информационном центре СК РФ. «Председателю СК России будет представлен доклад по информации об экологическом преступлении в городе Сургуте В средствах массовой информации опубликовано обращение членов общественной организации города Сургута по факту многолетнего загрязнения почв и реки Обь на территории города», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас СК РФ по ХМАО проводится процессуальная проверка. Доклад о ней Бастрыкину предоставит руководитель регионального управления ведомства Михаил Мокшин. Ранее жители Нефтеюганска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязнение реки Юганская Обь. Они утверждают, что муниципальные предприятия сливают отходы в одну из ее протоков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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