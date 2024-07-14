Погибшим при покушении на Трампа оказался пожарный, закрывший телом свою семью

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарный
Погибший был пожарным (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В ходе покушения на экс-главу США Дональда Трампа погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

«Я спросил жену Кори, будет ли нормально, если я расскажу, что мы говорили. Она сказала „да“. Она также попросила меня рассказать всем вам, что Кори погиб как герой. <…> Он бросился к своей семье, чтобы защитить их, когда в бывшего президента Дональда Трампа стреляли», — рассказал Шапиро. Его слова приводит CNN. В материале отметили, что Джош Шапиро был местным пожарным, он погиб в возрасте 50 лет.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. URA.RU публиковало биографию нападавшего.

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В ходе покушения на экс-главу США Дональда Трампа погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. «Я спросил жену Кори, будет ли нормально, если я расскажу, что мы говорили. Она сказала „да“. Она также попросила меня рассказать всем вам, что Кори погиб как герой. <…> Он бросился к своей семье, чтобы защитить их, когда в бывшего президента Дональда Трампа стреляли», — рассказал Шапиро. Его слова приводит CNN. В материале отметили, что Джош Шапиро был местным пожарным, он погиб в возрасте 50 лет. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. URA.RU публиковало биографию нападавшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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