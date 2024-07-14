ГИБДД ведет охоту на подростков-водителей в Свердловской области

В Свердловской области после ДТП, в котором 15-летний подросток без прав на мотоцикле врезался в Cherry, отловили нескольких несовершеннолетних водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«10 июля в результате ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла, который с травмами различной степени тяжести доставлен в „Детскую центральную больницу № 3“ г. Нижний Тагил. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Cherry не заметил двигающийся по шоссе питбайк ввиду отсутствия на нем фар и допустил с ним столкновение с мини-мотоциклом. Для управления такой техникой требуется наличие категории „А“. Юноша управлять данной техникой не мог, в силу возраста», — сообщали тогда в пресс-службе.
За несколько дней с 10-14 июля сотрудники Госавтоинспекции по всей области рассказали еще о шести случаях, когда за рулем были подростки. Первой поймали девочку-подростка без прав на питбайке в Первоуральске, родители которой купили ей его около месяца назад. На маму составили протокол по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления лицу, не имеющему прав) и ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Вторым отыскали 16-летнего парня в Алапаевске, который гонял на мотоцикле категории «А» — права на такую категорию можно получить с 18 лет. Ему выписали административное нарушение по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (вождение без водительских прав) и поставили на рассмотрение вопрос об изъятии 140-кубового питбайка. Мотоцикл он взял покататься незаметно от родителей.
За последние сутки же удалось поймать сразу четверых: 16-летнего скутериста в Первоуральске, подростка за рулем «семерки» Жигули под поселком Пышма, 17-летнего парня на мопеде без прав около поселка Вогулка и недалеко от села Тупицино двух несовершеннолетних — девочку и мальчика на мопеде. По всем случаям сотрудники ДПС выписали административные протоколы за отсутствие водительских удостоверений и родителям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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