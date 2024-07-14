14 июля 2024

Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы пытались угнать Ту-22М3 через командира летательного судна
Украинцы пытались угнать Ту-22М3 через командира летательного судна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы Украины пытались заставить командира летательного аппарата Ту-22М3 угнать транспорт. При этом украинцы хотели, чтобы он катапультировал остальных трех членов экипажа. Об этом рассказал сам летчик, которого пытались завербовать.

«Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — прим. URA.RU) принудительно, так сказать, „гуманным“ способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал летчик в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3, однако не уделяли внимания техническим особенностям процесса.

ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. В ведомстве рассказали, что это была не первая подобная попытка. По словам ФСБ, украинские спецслужбы хотели для угона завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии.

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Спецслужбы Украины пытались заставить командира летательного аппарата Ту-22М3 угнать транспорт. При этом украинцы хотели, чтобы он катапультировал остальных трех членов экипажа. Об этом рассказал сам летчик, которого пытались завербовать. «Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — прим. URA.RU) принудительно, так сказать, „гуманным“ способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал летчик в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3, однако не уделяли внимания техническим особенностям процесса. ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. В ведомстве рассказали, что это была не первая подобная попытка. По словам ФСБ, украинские спецслужбы хотели для угона завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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