14 июля 2024

ФБР: количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на Трампа

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Растет число угроз в интернете после покушения на Трампа (архивное фото)
Растет число угроз в интернете после покушения на Трампа (архивное фото) Фото:

После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в стране увеличилось число онлайн-угроз, связанных с насилием. Об этом рассказал журналистам представитель ФБР.

«Мы видим, что выросло число угрожающей риторики после нападения на Трампа. Количество онлайн-угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет», — говорится в сообщении представителя Бюро на брифинге.

Ранее 13 июля на Трампа было совершено нападение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс.

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После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в стране увеличилось число онлайн-угроз, связанных с насилием. Об этом рассказал журналистам представитель ФБР. «Мы видим, что выросло число угрожающей риторики после нападения на Трампа. Количество онлайн-угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет», — говорится в сообщении представителя Бюро на брифинге. Ранее 13 июля на Трампа было совершено нападение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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