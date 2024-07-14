ФБР: количество онлайн-угроз насилия в США выросло после покушения на Трампа

Растет число угроз в интернете после покушения на Трампа (архивное фото)
После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в стране увеличилось число онлайн-угроз, связанных с насилием. Об этом рассказал журналистам представитель ФБР.
«Мы видим, что выросло число угрожающей риторики после нападения на Трампа. Количество онлайн-угроз насилия и попыток притвориться стрелявшим растет», — говорится в сообщении представителя Бюро на брифинге.
Ранее 13 июля на Трампа было совершено нападение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс.
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