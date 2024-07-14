На экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. URA.RU представляет карту, показывающую место, откуда стрелял нападавший.
От сцены, где находился Трамп, до места, откуда были сделаны выстрелы, было примерно 100 метров. Злоумышленник использовал огнестрельное оружие, приобретенное его отцом. В машине Мэтью Крукса, которая была найдена рядом с местом проведения митинга, было найдено взрывное устройство.
Во время происшествия ранение получил родственник экс-врача Трампа. По словам собеседника FoxNews, пуля задела шею молодого человека и вызвало кровотечение. Родственник находился на трибунах, расположенных позади Трампа. Места расположения стрелявшего и Трампа опубликовала газета The New York Times.
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