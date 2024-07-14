Тюмень вошла в ТОП-10 рейтинга по вводу жилья среди городов РФ

В Тюмени ввели 1,38 млн квадратных метров жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюмень встала на шестую строчку рейтинга городов, которые в 2023 году увеличили объем ввода жилья. Такие данные приведены в исследовании РИА Новостей.

«По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2023 году ввели 7,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге — 3,48 миллиона. Следом за ними идет Краснодар, где было построено 3,3 миллиона квадратных метров, Новосибирск, с приростом 1,88 миллиона квадратных метров, Екатеринбург (+1,86 миллиона „квадратов“), Тюмень (+1,38 миллиона)», — указано в исследовании.

После встали такие города, как Казань (+1,33 миллиона), Ростов-на-Дону (+1,25 миллиона) и Уфа (+1,2 миллиона). В России в прошлом году было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья. Это на 7,5% больше показателя 2022 года.

В 2023 году Тюменская область заняла второе место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья. Тогда было введено 2486 тысяч квадратных метров. Область в том году оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге. ХМАО и ЯНАО оказались на 58 и 56 позиции соответственно.