Губернатор Евраев: под Ярославлем ввели локальный режим ЧС

15 июля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Под Ярославлем из-за срабатывания клапана в цистерне с аммиаком ввели локальный режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Рыбинске Ярославской области введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на трех улицах после инцидента на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский, где сработал предохранительный клапан на цистерне с аммиаком. Об отсутствии пострадавших и введении режима ЧС сообщил губернатор области Михаил Евраев. «На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — введен режим локальной ЧС», — написал Евраев в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что цистерна была отогнана от населенных пунктов, и уровень аммиака в воздухе находится в пределах нормы. Для обеспечения безопасности жителей предложено переехать в пункт временного размещения, однако пока никто из жителей этой возможностью не воспользовался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Рыбинске Ярославской области введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на трех улицах после инцидента на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский, где сработал предохранительный клапан на цистерне с аммиаком. Об отсутствии пострадавших и введении режима ЧС сообщил губернатор области Михаил Евраев. «На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — введен режим локальной ЧС», — написал Евраев в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что цистерна была отогнана от населенных пунктов, и уровень аммиака в воздухе находится в пределах нормы. Для обеспечения безопасности жителей предложено переехать в пункт временного размещения, однако пока никто из жителей этой возможностью не воспользовался.