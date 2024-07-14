14 июля 2024

Губернатор Евраев: под Ярославлем ввели локальный режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, цистерны
Под Ярославлем из-за срабатывания клапана в цистерне с аммиаком ввели локальный режим ЧС Фото:

В Рыбинске Ярославской области введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на трех улицах после инцидента на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский, где сработал предохранительный клапан на цистерне с аммиаком. Об отсутствии пострадавших и введении режима ЧС сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — введен режим локальной ЧС», — написал Евраев в своем telegram-канале.

Губернатор также добавил, что цистерна была отогнана от населенных пунктов, и уровень аммиака в воздухе находится в пределах нормы. Для обеспечения безопасности жителей предложено переехать в пункт временного размещения, однако пока никто из жителей этой возможностью не воспользовался.

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В Рыбинске Ярославской области введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на трех улицах после инцидента на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский, где сработал предохранительный клапан на цистерне с аммиаком. Об отсутствии пострадавших и введении режима ЧС сообщил губернатор области Михаил Евраев. «На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — введен режим локальной ЧС», — написал Евраев в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что цистерна была отогнана от населенных пунктов, и уровень аммиака в воздухе находится в пределах нормы. Для обеспечения безопасности жителей предложено переехать в пункт временного размещения, однако пока никто из жителей этой возможностью не воспользовался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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