Губернатор Евраев: под Ярославлем ввели локальный режим ЧС

В Рыбинске Ярославской области введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на трех улицах после инцидента на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский, где сработал предохранительный клапан на цистерне с аммиаком. Об отсутствии пострадавших и введении режима ЧС сообщил губернатор области Михаил Евраев.
«На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком произошло срабатывание предохранительного клапана. Пострадавших нет, но для трех улиц — Нестерова, Телеграфной и Возрождения — введен режим локальной ЧС», —
Губернатор также добавил, что цистерна была отогнана от населенных пунктов, и уровень аммиака в воздухе находится в пределах нормы. Для обеспечения безопасности жителей предложено переехать в пункт временного размещения, однако пока никто из жителей этой возможностью не воспользовался.
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