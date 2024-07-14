14 июля 2024
13 июля 2024

В Сургуте снизился темп ввода жилья на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на 32,5% снизился темп ввода жилья
В Сургуте на 32,5% снизился темп ввода жилья Фото:

В Сургуте (ХМАО) по итогам 2023 года более чем на 30% снизился объем ввода жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости.

«По итогам 2023 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 68 крупнейших городах РФ из 100. При этом более чем на 30% объемы ввода жилья снизились в Нарьян-Маре (-56,6%), Петропавловске-Камчатском (-37,7%), Сургуте (-32,5%) и Мурманске (-32,5%)», — указано в исследовании.

При этом в 2024 году больше всего жилья среди городов ХМАО построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки. Строительство многоквартирных домов прибавило округу 63 500 квадратных метров.

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В Сургуте (ХМАО) по итогам 2023 года более чем на 30% снизился объем ввода жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости. «По итогам 2023 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 68 крупнейших городах РФ из 100. При этом более чем на 30% объемы ввода жилья снизились в Нарьян-Маре (-56,6%), Петропавловске-Камчатском (-37,7%), Сургуте (-32,5%) и Мурманске (-32,5%)», — указано в исследовании. При этом в 2024 году больше всего жилья среди городов ХМАО построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки. Строительство многоквартирных домов прибавило округу 63 500 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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