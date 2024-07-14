Кто из российских спортсменов все-таки едет на Олимпиаду-2024: список

Плющенко послал «в космос» депутатов, просивших поддержать бойкот Олимпиады

15 июля 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

МОК заявил, что список допущенных к Олимпиаде спортсменов из РФ будет обновляться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока 22 российских спортсмена планируют поехать на Олимпийские игры в Париж под нейтральным статусом, однако многие уже отказались из-за критериев отбора. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил свое мнение тем, что «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Кто из спортсменов отказался от участия в играх, а кто поедет — в материале URA.RU. Кто из россиян принял приглашение от МОК Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Гребля на каноэ: Захар Петров.

Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков.

Плавание: Евгений Сомов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер. Часть представителей спорта поддерживают идею поехать на Олимпиаду. «Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», —сказал министр спорта России Олег Матыцин. Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Спортсмен также отметил, что обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы». По его мнению, на Олимпиаде российские спортсмены смогут доказать, что они лучшие, а страна продолжает активно развиваться во всех сферах. Кто из россиян отказался от квоты на Олимпиаду Дзюдоисты отказались централизовано, целой федерацией. С Махмадбековым, видимо, случился прецедент.

19-летняя пловчиха Евгения Чикунова сама отказался от приглашения на ОИ-2024. Она является рекордсменкой мира на дистанции 200 метров брассом.

Самое большое количество отказников — в теннисе. На Олимпиаду в итоге не поедут Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде, так как профиль парижской трассы ему не подходит. Также причиной является большая загруженность календаря у спортсмена. Другая часть российских спортивных чиновников считает, что Олимпиаду нужно проигнорировать и не ехать туда. «Нужно ли воздержаться от участия в Олимпиаде? Да не воздержаться, а плюнуть на них», — заявляла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Кто из россиян имеет шансы на медали Олимпиады МОК отбирал спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде по определенным критериям. В итоге отсек практически всех звезд российского спорта. Из тех, кто может побороться, лишь два призера чемпионатов мира — Начын Монгуш и Шамиль Мамедов. Надежды возлагают на прыгунью на батуте Анжелу Бладцеву. Она победительница июньского этапа Кубка мира в Швейцарии. Ожидаются победы в теннисе. Даниил Медведев — экс-первая ракетка мира и один из сильнейших теннисистов. Мирра Андреева — одна из самых талантливых теннисисток сейчас. Роман Сафиуллин — четвертьфиналист Уимблдона-2023. Вероятнее всего по оптимистичному прогнозу получается одно золото (Медведев), два серебра (Монгуш и Мамедов) и одна бронза (Бладцева). МОК заявил, что список допущенных к Олимпиаде спортсменов из России будет обновляться В Международном олимпийском комитете заявили, что обновленный 13 июля список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в 2024 году в Париже не является окончательным. Его еще будут обновлять. По словам президента РФ Владимира Путина, именно спортсмены должны решать, ехать им на Олимпиаду или нет. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, кто готовился годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения», — слова главы РФ передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока 22 российских спортсмена планируют поехать на Олимпийские игры в Париж под нейтральным статусом, однако многие уже отказались из-за критериев отбора. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил свое мнение тем, что «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Кто из спортсменов отказался от участия в играх, а кто поедет — в материале URA.RU. Часть представителей спорта поддерживают идею поехать на Олимпиаду. «Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», —сказал министр спорта России Олег Матыцин. Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Спортсмен также отметил, что обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы». По его мнению, на Олимпиаде российские спортсмены смогут доказать, что они лучшие, а страна продолжает активно развиваться во всех сферах. Другая часть российских спортивных чиновников считает, что Олимпиаду нужно проигнорировать и не ехать туда. «Нужно ли воздержаться от участия в Олимпиаде? Да не воздержаться, а плюнуть на них», — заявляла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. МОК отбирал спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде по определенным критериям. В итоге отсек практически всех звезд российского спорта. Из тех, кто может побороться, лишь два призера чемпионатов мира — Начын Монгуш и Шамиль Мамедов. Надежды возлагают на прыгунью на батуте Анжелу Бладцеву. Она победительница июньского этапа Кубка мира в Швейцарии. Ожидаются победы в теннисе. Даниил Медведев — экс-первая ракетка мира и один из сильнейших теннисистов. Мирра Андреева — одна из самых талантливых теннисисток сейчас. Роман Сафиуллин — четвертьфиналист Уимблдона-2023. Вероятнее всего по оптимистичному прогнозу получается одно золото (Медведев), два серебра (Монгуш и Мамедов) и одна бронза (Бладцева). В Международном олимпийском комитете заявили, что обновленный 13 июля список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в 2024 году в Париже не является окончательным. Его еще будут обновлять. По словам президента РФ Владимира Путина, именно спортсмены должны решать, ехать им на Олимпиаду или нет. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, кто готовился годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения», — слова главы РФ передает MK.RU.