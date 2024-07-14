Стрелявший в Трампа изготавливал бомбы, учился стрелять и ухаживал за больными: как жил Крукс

CBS: подозреваемый в покушении на Трампа Крукс состоял в стрелковом клубе

15 июля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Байден обеспечил Трампу полную защиту после покушения на политика Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Бывшего президента США Дональда Трампа пытался ликвидировать Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании, до произошедшего он работал в реабилитационном центре специалистом по питанию, изготавливал дома взрывные устройства и являлся членом стрелкового клуба. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, являлся членом стрелкового клуба, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на заявление главы клуба. Сведения о членстве Крукса в стрелковом клубе проливают свет на его возможные навыки обращения с оружием, говорится в материале. ФБР, проводящее расследование инцидента, на специальном брифинге выразило интерес к информации о том, посещал ли подозреваемый стрельбища для тренировок. Этот факт может быть важным элементом в понимании мотивов и подготовки Крукса к совершению преступления. Подозреваемый в нападении на Трампа работал в реабилитационном центре Подозреваемый в покушении на Трампа — сотрудник реабилитационного центра. Тихий сотрудник с чистой биографией. Мэтью Крукс, мужчина, подозреваемый в попытке нападения на бывшего президента США Дональда Трампа, оказался сотрудником реабилитационного центра. По словам администратора учреждения Марси Гримм, Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. Коллеги Крукса были шокированы узнать о его предполагаемом причастии к попытке покушения. Гримм подчеркнула, что он не вызывал беспокойства среди персонала и его биография была безупречной. Сотрудники центра не могли предположить, что Крукс окажется в центре такого серьезного инцидента. Администрация реабилитационного центра Бетел-Парк, вероятно, проведет собственное внутреннее расследование, чтобы выяснить, были ли какие-либо признаки или предупредительные сигналы, которые могли бы указывать на потенциальную угрозу от Крукса. Также они могут пересмотреть свои процедуры найма и контроля за сотрудниками. В доме подозреваемого в атаке на Трампа Крукса нашли ингредиенты для бомб В ходе детального расследования покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, были обнаружены материалы, предположительно предназначенные для создания взрывного устройства, в доме 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Правоохранительные органы предоставили эту информацию агентству Associated Press, что свидетельствует о серьезности угрозы. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств дела и возможного соучастия других лиц. Они также стремятся определить, были ли материалы частью конкретного плана или представляли собой намерение к будущим действиям. Спецагент ФБР Кевин Роджак заявил, что у подозреваемого не обнаружено признаков психических заболеваний. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу полную защиту. По данным ФБР, в стране выросло количество онлайн-угроз насилия после покушения на Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего президента США Дональда Трампа пытался ликвидировать Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании, до произошедшего он работал в реабилитационном центре специалистом по питанию, изготавливал дома взрывные устройства и являлся членом стрелкового клуба. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, являлся членом стрелкового клуба, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на заявление главы клуба. Сведения о членстве Крукса в стрелковом клубе проливают свет на его возможные навыки обращения с оружием, говорится в материале. ФБР, проводящее расследование инцидента, на специальном брифинге выразило интерес к информации о том, посещал ли подозреваемый стрельбища для тренировок. Этот факт может быть важным элементом в понимании мотивов и подготовки Крукса к совершению преступления. Подозреваемый в покушении на Трампа — сотрудник реабилитационного центра. Тихий сотрудник с чистой биографией. Мэтью Крукс, мужчина, подозреваемый в попытке нападения на бывшего президента США Дональда Трампа, оказался сотрудником реабилитационного центра. По словам администратора учреждения Марси Гримм, Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. Коллеги Крукса были шокированы узнать о его предполагаемом причастии к попытке покушения. Гримм подчеркнула, что он не вызывал беспокойства среди персонала и его биография была безупречной. Сотрудники центра не могли предположить, что Крукс окажется в центре такого серьезного инцидента. Администрация реабилитационного центра Бетел-Парк, вероятно, проведет собственное внутреннее расследование, чтобы выяснить, были ли какие-либо признаки или предупредительные сигналы, которые могли бы указывать на потенциальную угрозу от Крукса. Также они могут пересмотреть свои процедуры найма и контроля за сотрудниками. В ходе детального расследования покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, были обнаружены материалы, предположительно предназначенные для создания взрывного устройства, в доме 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Правоохранительные органы предоставили эту информацию агентству Associated Press, что свидетельствует о серьезности угрозы. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств дела и возможного соучастия других лиц. Они также стремятся определить, были ли материалы частью конкретного плана или представляли собой намерение к будущим действиям. Спецагент ФБР Кевин Роджак заявил, что у подозреваемого не обнаружено признаков психических заболеваний. Президент США Джо Байден обеспечил Трампу полную защиту. По данным ФБР, в стране выросло количество онлайн-угроз насилия после покушения на Трампа.