В ФБР сделали новое заявление о стрелявшем в Трампа во время его выступления

ФБР: стрелявший в Трампа психическими заболеваниями не страдал

15 июля 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Возле тела нападавшего была найдена винтовка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа У подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не обнаружено признаков психических заболеваний. Об этом сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак. Новость по теме Республиканец и обладатель премии по математике: биография стрелявшего в Трампа преступника «Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера», — заявил Роджак журналистам в ходе специального брифинга. Он также добавил, что нет доказательств, свидетельствующих о том, что стрелок следовал какой-либо идеологии или участвовал в деятельности экстремистских групп. По словам Роджака, все сведения указывают на то, что стрелявший действовал в одиночку. Это заявление ФБР проливает свет на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого. В доме подозреваемого в атаке на Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, установленного как Крукс, было обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не обнаружено признаков психических заболеваний. Об этом сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак. «Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера», — заявил Роджак журналистам в ходе специального брифинга. Он также добавил, что нет доказательств, свидетельствующих о том, что стрелок следовал какой-либо идеологии или участвовал в деятельности экстремистских групп. По словам Роджака, все сведения указывают на то, что стрелявший действовал в одиночку. Это заявление ФБР проливает свет на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого. В доме подозреваемого в атаке на Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, установленного как Крукс, было обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один.