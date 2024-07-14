В ФБР сделали новое заявление о стрелявшем в Трампа во время его выступления

У подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не обнаружено признаков психических заболеваний. Об этом сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак.
«Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера», — заявил Роджак журналистам в ходе специального брифинга. Он также добавил, что нет доказательств, свидетельствующих о том, что стрелок следовал какой-либо идеологии или участвовал в деятельности экстремистских групп.
По словам Роджака, все сведения указывают на то, что стрелявший действовал в одиночку. Это заявление ФБР проливает свет на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого.
В доме подозреваемого в атаке на Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли ингредиенты для бомб. После нейтрализации нападавшего, установленного как Крукс, было обнаружена винтовка AR-15. Известно, что американец действовал один.
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