14 июля 2024

Стало известно, где работал подозреваемый в нападении на Трампа

NYT: подозреваемый в нападении на Трампа работал в реабилитационном центре
© Служба новостей «URA.RU»
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В США выяснили, где работал подозреваемый в нападении на Трампа (архивное фото)
В США выяснили, где работал подозреваемый в нападении на Трампа (архивное фото) Фото:

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа трудился в реабилитационном центре. Об этом рассказала сотрудница центра.

«Подозреваемый в нападении на Трампа Мэтью Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк», — передает газета New York Times со ссылкой на администратора центра Марси Гримм.

Крукс работал в реабилитационном центре и не вызывал беспокойства, отметила Гримм. Она добавила, что его биография была чистой, поэтому сотрудники шокированы случившимся с Круксом.

Трамп во время выступления в Пенсильвании 13 июля был ранен в ухо. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика. После произошедшего Трамп обратился к нации, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он заявил, что не стоит проявлять страх перед злом. Также бывший президент выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа трудился в реабилитационном центре. Об этом рассказала сотрудница центра. «Подозреваемый в нападении на Трампа Мэтью Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк», — передает газета New York Times со ссылкой на администратора центра Марси Гримм. Крукс работал в реабилитационном центре и не вызывал беспокойства, отметила Гримм. Она добавила, что его биография была чистой, поэтому сотрудники шокированы случившимся с Круксом. Трамп во время выступления в Пенсильвании 13 июля был ранен в ухо. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика. После произошедшего Трамп обратился к нации, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он заявил, что не стоит проявлять страх перед злом. Также бывший президент выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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