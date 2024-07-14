Стало известно, где работал подозреваемый в нападении на Трампа

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа трудился в реабилитационном центре. Об этом рассказала сотрудница центра.
«Подозреваемый в нападении на Трампа Мэтью Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк», — передает газета New York Times со ссылкой на администратора центра Марси Гримм.
Крукс работал в реабилитационном центре и не вызывал беспокойства, отметила Гримм. Она добавила, что его биография была чистой, поэтому сотрудники шокированы случившимся с Круксом.
Трамп во время выступления в Пенсильвании 13 июля был ранен в ухо. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика. После произошедшего Трамп обратился к нации, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он заявил, что не стоит проявлять страх перед злом. Также бывший президент выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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