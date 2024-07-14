В Тюмени более чем на шесть часов задержали самолет до Сочи

Самолет задержали из-за позднего прибытия судна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания Smartavia более чем на шесть часов задержала в тюменском аэропорту рейс до Сочи. Указано на сайте Рощино.

«Рейс 5Н 828 Тюмень — Сочи. Самолет авиакомпании Smartavia должен был 15 июля вылететь в 06:25, однако выдвинется в 13:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе Рощино, рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета.

В связи с эти прилет из Сочи тоже был задержан. Он запланирован по расписанию на 05:35, однако будет в Рощино только в 13:00.

Ранее в аэропорту Рощино на два часа задержали рейс до Еревана. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задержался по технической причине.