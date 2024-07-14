14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюмени более чем на шесть часов задержали самолет до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Самолет задержали из-за позднего прибытия судна Фото:

Авиакомпания Smartavia более чем на шесть часов задержала в тюменском аэропорту рейс до Сочи. Указано на сайте Рощино.

«Рейс 5Н 828 Тюмень — Сочи. Самолет авиакомпании Smartavia должен был 15 июля вылететь в 06:25, однако выдвинется в 13:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе Рощино, рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета.

В связи с эти прилет из Сочи тоже был задержан. Он запланирован по расписанию на 05:35, однако будет в Рощино только в 13:00.

Ранее в аэропорту Рощино на два часа задержали рейс до Еревана. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задержался по технической причине.

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Авиакомпания Smartavia более чем на шесть часов задержала в тюменском аэропорту рейс до Сочи. Указано на сайте Рощино. «Рейс 5Н 828 Тюмень — Сочи. Самолет авиакомпании Smartavia должен был 15 июля вылететь в 06:25, однако выдвинется в 13:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как рассказали URA.RU в справочной службе Рощино, рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета. В связи с эти прилет из Сочи тоже был задержан. Он запланирован по расписанию на 05:35, однако будет в Рощино только в 13:00. Ранее в аэропорту Рощино на два часа задержали рейс до Еревана. Как рассказали URA.RU в справочной службе аэропорта, рейс задержался по технической причине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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