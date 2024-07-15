Hill: Байдену возобновят приостановленную предвыборную кампанию

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
После интервью с Байденом продолжится предвыборная активность Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

После приостановки, вызванной нападением на экс-президента США Дональда Трампа, предвыборная кампания действующего президента Джо Байдена будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщает газета Hill, ссылаясь на источник внутри кампании.

«Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — сообщает издание, цитируя официальное лицо. Предстоит интервью с Байденом на телеканале NBC News, после чего предвыборная активность продолжится.

По данным NBC, в демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру Байдену после покушения на Трампа. По информации телеканала, многие демократы заявили, что стрельба в бывшего президента на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации.

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После приостановки, вызванной нападением на экс-президента США Дональда Трампа, предвыборная кампания действующего президента Джо Байдена будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщает газета Hill, ссылаясь на источник внутри кампании. «Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — сообщает издание, цитируя официальное лицо. Предстоит интервью с Байденом на телеканале NBC News, после чего предвыборная активность продолжится. По данным NBC, в демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру Байдену после покушения на Трампа. По информации телеканала, многие демократы заявили, что стрельба в бывшего президента на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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