Hill: Байдену возобновят приостановленную предвыборную кампанию

15 июля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

После интервью с Байденом продолжится предвыборная активность Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа После приостановки, вызванной нападением на экс-президента США Дональда Трампа, предвыборная кампания действующего президента Джо Байдена будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщает газета Hill, ссылаясь на источник внутри кампании. «Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — сообщает издание, цитируя официальное лицо. Предстоит интервью с Байденом на телеканале NBC News, после чего предвыборная активность продолжится. По данным NBC, в демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру Байдену после покушения на Трампа. По информации телеканала, многие демократы заявили, что стрельба в бывшего президента на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После приостановки, вызванной нападением на экс-президента США Дональда Трампа, предвыборная кампания действующего президента Джо Байдена будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщает газета Hill, ссылаясь на источник внутри кампании. «Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — сообщает издание, цитируя официальное лицо. Предстоит интервью с Байденом на телеканале NBC News, после чего предвыборная активность продолжится. По данным NBC, в демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру Байдену после покушения на Трампа. По информации телеканала, многие демократы заявили, что стрельба в бывшего президента на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации.