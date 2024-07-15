Hill: Байдену возобновят приостановленную предвыборную кампанию

После приостановки, вызванной нападением на экс-президента США Дональда Трампа, предвыборная кампания действующего президента Джо Байдена будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщает газета Hill, ссылаясь на источник внутри кампании.
«Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — сообщает издание, цитируя официальное лицо. Предстоит интервью с Байденом на телеканале NBC News, после чего предвыборная активность продолжится.
По данным NBC, в демократической партии США приостановили поиски кандидата на замену действующему лидеру Байдену после покушения на Трампа. По информации телеканала, многие демократы заявили, что стрельба в бывшего президента на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам заменить Байдена. «По крайней мере, на данный момент», уточняется в публикации.
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