В Тюмени летом стали чаще происходить срывы автобусных рейсов

15 июля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Срывы рейсов происходят из-за нехватки водителей автобусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В первом месяце лета в Тюмени увеличилось число сорванных автобусных рейсов, которые следуют по городским маршрутам. Об этом сообщил генеральный директор Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия (ТПАТП) № 1 Роман Шулепов. «Причинами срывов рейсов, обслуживаемых ТПАТП № 1, послужили: неисправность транспортного средства, заторы на дорогах, нетрудоспособность водителя по причине болезни, дефицит кадров», — рассказал Шулепов «РБК Тюмень». В мае 2024 года было выполнено 95,86% запланированных рейсов, а уже в июне — 92,85%. Роман Шулепов рассказал URA.RU о проблеме нехватки кадров. По его словам, на предприятие требуется около 150 водителей. Проблему также отметил новый глава города Афанасьев. Главной причиной оттока кадров стала низкая зарплата. Мэр поручил привлекать новых специалистов. Также планируются закупить 225 новых автобусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом месяце лета в Тюмени увеличилось число сорванных автобусных рейсов, которые следуют по городским маршрутам. Об этом сообщил генеральный директор Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия (ТПАТП) № 1 Роман Шулепов. «Причинами срывов рейсов, обслуживаемых ТПАТП № 1, послужили: неисправность транспортного средства, заторы на дорогах, нетрудоспособность водителя по причине болезни, дефицит кадров», — рассказал Шулепов «РБК Тюмень». В мае 2024 года было выполнено 95,86% запланированных рейсов, а уже в июне — 92,85%. Роман Шулепов рассказал URA.RU о проблеме нехватки кадров. По его словам, на предприятие требуется около 150 водителей. Проблему также отметил новый глава города Афанасьев. Главной причиной оттока кадров стала низкая зарплата. Мэр поручил привлекать новых специалистов. Также планируются закупить 225 новых автобусов.