Спасавиация тушит пожар под Новороссийском, эвакуированы более 500 человек: что известно о ЧС

МЧС: общая площадь возгорания составляет 62 гектара, в городе введен режим ЧС

15 июля 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

На тушение лесного пожара направлены два вертолета и самолет Ил-76, передает служба МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары-2024 В Новороссийске в районе хутора Дюрсо 14 июля произошло возгорание в лесном массиве площадью один гектар. Людей начали эвакуировать из ближайших мест отдыха в безопасные места. В этот же день на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Через несколько часов площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Об этом сообщили оперштабе Краснодарского края. Больше подробностей — в материале URA.RU. Что случилось В Краснодарском крае вблизи курортного района Абрау-Дюрсо загорелся лесной массив. Из-за сильного ветра в регионе площадь возгорания увеличилась с одного до 62 гектаров всего за несколько часов. Людей эвакуировали в безопасное место. Однако во время пожара охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, но от госпитализации отказался. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. Какова площадь пожара В оперштабе Краснодарского края сообщили, что на данный момент площадь пожара составляет 62 гектара. На территории введен режим ЧС. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». Людей оттуда эвакуировали заблаговременно. Сколько человек эвакуировано В настоящий момент эвакуированы 500 человек из шести баз отдыха. Среди них — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Часть граждан пожаловались на интоксикацию из-за продуктов горения. По решению краевого оперштаба, жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Сильный ветер осложняет ситуацию, из-за чего пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации. Какие меры предприняты В настоящее время в ликвидации пожаров участвует: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 добровольных пожарных дружин (ДПД) и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно задействованы силы из Анапы и Геленджика. Также власти обратились к гражданам с просьбой о помощи, чтобы доставлять воду к месту тушения пожара. В МВД России сообщали о том, что возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ об уничтожении/повреждении лесных насаждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новороссийске в районе хутора Дюрсо 14 июля произошло возгорание в лесном массиве площадью один гектар. Людей начали эвакуировать из ближайших мест отдыха в безопасные места. В этот же день на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Через несколько часов площадь возгорания увеличилась до 62 гектаров. Об этом сообщили оперштабе Краснодарского края. Больше подробностей — в материале URA.RU. В Краснодарском крае вблизи курортного района Абрау-Дюрсо загорелся лесной массив. Из-за сильного ветра в регионе площадь возгорания увеличилась с одного до 62 гектаров всего за несколько часов. Людей эвакуировали в безопасное место. Однако во время пожара охранник базы отдыха получил ожоги двух предплечий, но от госпитализации отказался. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что на данный момент площадь пожара составляет 62 гектара. На территории введен режим ЧС. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». Людей оттуда эвакуировали заблаговременно. В настоящий момент эвакуированы 500 человек из шести баз отдыха. Среди них — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Часть граждан пожаловались на интоксикацию из-за продуктов горения. По решению краевого оперштаба, жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Сильный ветер осложняет ситуацию, из-за чего пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации. В настоящее время в ликвидации пожаров участвует: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 добровольных пожарных дружин (ДПД) и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно задействованы силы из Анапы и Геленджика. Также власти обратились к гражданам с просьбой о помощи, чтобы доставлять воду к месту тушения пожара. В МВД России сообщали о том, что возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ об уничтожении/повреждении лесных насаждений.