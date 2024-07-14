14 июля 2024

Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию

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Волонтёры и викторина. Тюмень , охранник, охрана
Охранник одной из баз получил ожоги Фото:

Жители, эвакуированные из-за пожара под Новороссийском, жалуются на интоксикацию продуктами горения, однако госпитализированных нет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», — сказал Алтухов. Он уточнил, что речь идет о людях, эвакуированных в связи с пожаром.

В Краснодарском крае начали эвакуировать людей с трех баз. Охранник одной из баз получил ожоги, сообщили в МЧС. Надзорные органы взяли на контроль организацию по размещению граждан. Пожар случился из-за сильного ветра.

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Жители, эвакуированные из-за пожара под Новороссийском, жалуются на интоксикацию продуктами горения, однако госпитализированных нет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. «Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», — сказал Алтухов. Он уточнил, что речь идет о людях, эвакуированных в связи с пожаром. В Краснодарском крае начали эвакуировать людей с трех баз. Охранник одной из баз получил ожоги, сообщили в МЧС. Надзорные органы взяли на контроль организацию по размещению граждан. Пожар случился из-за сильного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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