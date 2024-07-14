Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию

15 июля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Охранник одной из баз получил ожоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители, эвакуированные из-за пожара под Новороссийском, жалуются на интоксикацию продуктами горения, однако госпитализированных нет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. «Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», — сказал Алтухов. Он уточнил, что речь идет о людях, эвакуированных в связи с пожаром. В Краснодарском крае начали эвакуировать людей с трех баз. Охранник одной из баз получил ожоги, сообщили в МЧС. Надзорные органы взяли на контроль организацию по размещению граждан. Пожар случился из-за сильного ветра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители, эвакуированные из-за пожара под Новороссийском, жалуются на интоксикацию продуктами горения, однако госпитализированных нет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. «Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения», — сказал Алтухов. Он уточнил, что речь идет о людях, эвакуированных в связи с пожаром. В Краснодарском крае начали эвакуировать людей с трех баз. Охранник одной из баз получил ожоги, сообщили в МЧС. Надзорные органы взяли на контроль организацию по размещению граждан. Пожар случился из-за сильного ветра.