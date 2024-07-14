Уголовное дело возбуждено по факту пожара под Новороссийском

15 июля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Сухая растительность горела на двух базах отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Об этом сообщили в Управлении МВД России. «Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ. В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Есть один пострадавший. По данным МЧС, сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Там уточнили, что общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений». Об этом сообщили в Управлении МВД России. «Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ. В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Есть один пострадавший. По данным МЧС, сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Там уточнили, что общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара.